Autore:

Giulia Fermani

IN BICI COME IN MOTO Più responsabilità, certo, ma anche più costi. E' questo che comporterebbe, qualora venisse approvato, il disegno di legge proposto dal senatore Andrea De Bertoldi che mira a rivedere le norme sulla circolazione delle biciclette normali ed elettriche assimilandole a quelle che regolano l'uso degli scooter. Casco, targa e assicurazione obbligatori, dunque, oltre al divieto di andare contromano, anche per chi va in bici.

PIU' DOVERI E PIU' SICUREZZA Il disegno di legge proposto dal senatore di Fratelli d'Italia, oltre all’obbligo di indossare il casco e apporre targa posteriore e contrassegno sul telaio introduce l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile. La necessità di modificare il decreto legislativo 1992, n. 285 nasce dalla rapida diffusione di biciclette a pedalata assistita e a batterie – sempre più simili, quindi, agli scooter- e dai troppi dubbi che aleggiano ancora intorno a diritti e doveri dei ciclisti, spesso coinvolti in sinistri e “protagonisti di atteggiamenti irrispettosi della legge in tema di circolazione stradale”.