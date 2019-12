CASCHI BELL 2020 A Eicma 2019 Bell ha presentato le novità a catalogo per il 2020. Luci puntate, dunque, sui caschi Broozer e Moto-9 Youth. Il primo è uno streetfighter che, grazie alla doppia omologazione, può essere usato sia per i lunghi viaggi (in versione integrale) sia nel tragitto casa ufficio (in configurazione totalmente aperta). Sarà disponibile da Marzo 2020 al prezzo 259,99 euro. Dedicato ai giovanissimi rider di minicross è invece il casco integrale Moto-9 Youth, uguale nel design ai modelli offroad per adulti del marchio. Alla sicurezza dei più piccoli pensa il sistema di sicurezza Mips, una membrana interna che in caso d’impatto riduce l’energia trasferita a cranio e vertebre cervicali.