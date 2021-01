COSA CAMBIA A seguito dell'emanazione del Regolamento UE 2019/1148, che si occupa di regolare l'immissione sul mercato e la detenzione di certe sostanze pericolose in quanto potenzialmente atte a costruire congegni esplosivi, cambia la normativa che regola la vendita e la detenzione anche dell'acido solforico, comunemente contenuto all'interno delle batterie. Ecco cosa succederà dal 1 febbraio 2021.

LA VENDITA Gli esercizi commerciali non potranno più vendere le batterie di scooter e moto con l'acido separato (vedi foto sotto), ma dovranno fornire al cliente la batteria già preparata e pronta all'uso. Per vendere o acquistare batterie con acido separato, infatti, sarà necessario essere in possesso di una speciale licenza.

IN GARAGE Ma il problema si pone anche per chi, magari in passato, ha acquistato una batteria con acid pack separato e la tiene, per esempio, in garage. Chi detiene acido solforico con concetrazioni superiori al 15% - come per le batterie - sarà fuori legge, a meno che non possegga la relativa licenza. Insomma, per evitare grattacapi fate attenzione a cosa comprate e, soprattutto, a cosa avete in cantina o in garage.