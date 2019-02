Autore:

Danilo Chissalè

TORNANO Dopo il successo dell’edizione 2018 che ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni tappa del calendario e più di 800 prove eseguite, Aprilia raddoppia l’impegno quest’anno con un programma ancora più ricco ed esclusivo. Una nuova formula caratterizzerà gli Aprilia Racer Days 2019: aumentano i test ride della gamma V4 e la Riding Academy offre la possibilità di partecipare al corso utilizzando una moto messa a disposizione di Aprilia.

EXCLUSIVE RIDE Con questa formula Aprilia vi farà sentire dei veri piloti professionisti. Oltre alle ultimissime novità di Aprilia, la Tuono V4 Factory e la RSV4 1100 RR, e alcuni dei migliori autodromi del Belpaese, la Casa di Noale metterà a disposizione: tecnici federali FIM pronti a consigliarvi, un fisioterapista in grado di consigliarvi un programma di preparazione specifico per la guida in circuito, un team di tecnici e un buffet di benvenuto… vi manca solo l’ombrellina! Di seguito le date degli appuntamenti che si terranno da aprile a ottobre 2019

- Lunedì 1 Aprile – Imola

- Venerdì 5 Aprile – Imola

- Lunedì 8 Aprile - Imola

- Venerdì 12 Aprile - Imola

- Venerdì 19 Aprile - Cervesina

- Lunedì 13 Maggio - Cervesina

- Venerdì 24 Maggio - Cervesina

- Lunedì 27 Maggio - Cervesina

- Giovedì 6 Giugno - Cervesina

- Martedì 18 Giugno - Imola

- Giovedì 20 Giugno - Cervesina

- Sabato 6 Luglio - Cervesina

- Domenica 7 Luglio - Cervesina

- Venerdì 19 Luglio - Cervesina

- Sabato 20 Luglio - Cervesina

- Domenica 21 Luglio - Cervesina

- Venerdì 26 Luglio – Imola

- Lunedì 29 Luglio - Imola

- Lunedì 5 Agosto - Imola

- Sabato 7 Settembre - Cervesina

- Domenica 8 Settembre - Cervesina

- Lunedì 30 Settembre - Cervesina

- Sabato 12 Ottobre - Cervesina

- Domenica 13 Ottobre - Cervesina

- Giovedì 17 Ottobre - Vallelunga

- Martedì 22 Ottobre - Imola

- Mercoledì 23 Ottobre – Imola

L’ACADEMY La Aprilia Riding Academy è il programma di corsi di guida di Aprilia realizzato per chi vuole migliorare le proprie abilità di guida in pista, in sella alla propria moto, oppure grande novità di quest’anno, in sella a una delle nuove V4 messe a disposizione da Aprilia. Durante le lezioni teoriche, che si alternano alla guida in pista, si possono approfondire tematiche riguardanti la guida corretta in circuito e sedimentare ciò che si è imparato in pista, utilissime in questo le riprese on board istruttore/allievo. Il trattamento riservato è quello dell’Exclusive Ride, con l’aggiunta del pranzo in circuito e l’assicurazione in caso di pioggia inclusi nel prezzo. Per garantire l’utilità del corso avviene una suddivisione in due gruppi in base al livello di abilità. Di seguito le date

- Lunedì 1 Aprile – Imola

- Lunedì 8 Aprile - Imola

- Lunedì 13 Maggio - Cervesina

- Giovedì 6 Giugno - Cervesina

- Martedì 18 Giugno - Imola

- Giovedì 20 Giugno - Cervesina

- Venerdì 19 Luglio - Cervesina

- Venerdì 26 Luglio – Imola

- Lunedì 5 Agosto - Imola

- Lunedì 30 Settembre – Cervesina

COME ISCRIVERSI Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione tramite il sito dedicato https://www.aprilia.com/it_IT/racersdays-2019/exclusive-ride/. Il costo per turno varia in base al circuito selezionato, si parte dagli 80 euro di Cervesina fino ai 130 euro per il leggendario circuito di Imola. E’ indispensabile presentarsi in circuito con fotocopia della patente di guida in corso di validità e muniti di abbigliamento tecnico adeguato alla guida in pista: casco, paraschiena, tuta in pelle, guanti, stivali.