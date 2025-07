Quante moto si vendono ogni anno nel mondo?

Spoiler: parecchie. Sono decine e decine di milioni, e il trend è in crescita

Dopo tre anni consecutivi di crescita, il mercato globale delle motociclette arriva al 2025 avendo raggiunto nell'anno precedente un nuovo record assoluto con 62,1 milioni di unità vendute, con un aumento del 2,9% rispetto al 2023.

Nel primo trimestre del 2025, l'andamento globale è stato nuovamente positivo con un record assoluto di 15 milioni di unità vendute (+3,0%).

Le vendite continuano a essere trainate dal forte slancio dell'India, il mercato più grande. Dopo l’eccezionale +14,1% registrato lo scorso anno, le vendite in India nel primo trimestre sono state ancora positive con un +1,0%.

La regione con la crescita più rapida continua a essere l’America Latina, con vendite trimestrali in aumento del 22% rispetto al 2024. Tutti i mercati locali sono in forte crescita, in particolare Brasile (+7,3%), Argentina (+37,0%), Colombia (+34,7%), solo per citare i principali, mentre solo la Repubblica Dominicana ha registrato un calo (-7,4%).

Il primo trimestre è stato positivo anche per i Paesi del Sud Est Asiatico, con un aumento del 4,2% e 7 Paesi su 8 della regione con dati in crescita.

In Nord America le vendite sono risultate positive (+0,9%) grazie al Messico (+4,6%), mentre gli effetti della politica economica statunitense hanno portato a un calo sensibile sia negli Stati Uniti (-9,5%) sia in Canada (-21,8%).

L’Europa occidentale (incluso il Regno Unito) ha fatto registrare per ora un risultato molto negativo con vendite trimestre su trimestre in calo del 16,6%, a causa delle forti autoimmatricolazioni effettuate nell’ultimo trimestre del 2024 per rispettare le nuove normative sui livelli di emissioni dei veicoli.

Nell’Europa orientale le vendite sono diminuite del 40,5% a seguito della fine del boom del mercato turco.

In Asia le vendite sono in calo in Cina (-2,4%), Taiwan (-6,2%), Giappone (-4,6%) e Corea del Sud (-1,7%).

