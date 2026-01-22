MotoGP, Pirelli vorrebbe abolire la discussa norma sulla pressione minima a partire dal 2027

Pirelli MotoGP - Mat Oxley del sito Motor Sport Magazine ha intervistato il Responsabile delle Competizioni Moto Pirelli Giorgio Barbier a proposito del nuovo ruolo del Costruttore italiano come fornitore unico di gomme per la MotoGP a partire dal 2027.

Tra i tanti temi (qui l'intervista completa), i due hanno affrontato la discussa norma che attualmente stabilisce la pressione minima, la quale, secondo molti, influisce negativamente sulla spettacolarità delle gare. Pirelli vorrebbe infatti abolirla.

Dice Barbier: ''Non sappiamo ancora se avremo o no problemi con la pressione. Nei test svolti finora non ne abbiamo riscontrati, ma le gare possono essere un'altra cosa, soprattutto per via dell'aerodinamica e dell'effetto scia. Di certo utilizziamo pressioni delle gomme completamente diverse rispetto a quelle attuali, più alte, quindi tutti i costruttori dovranno adattare la loro mentalità, e poi vedremo. Quello che abbiamo osservato nei test a Misano è che la pressione non è stata un problema. Ma dovremo testare anche su altri circuiti e in condizioni più calde per capirlo davvero. Non vogliamo mantenere la regola sulla pressione. Se Michelin ha ritenuto di aver bisogno di questa regola, significa che era preoccupata per alcuni fattori potenzialmente pericolosi; per questo motivo non possiamo sottovalutare il lavoro che hanno svolto''.

