VEDO VERDE Si allargano le proposte commerciali (il business, come direbbero i milanesi imbruttiti) di Norauto, gruppo leader in Europa per la vendita e l’installazione di accessori e ricambi per l’auto. E la direzione non può che essere quella della mobilità “green”, alternativa e sostenibile. Per rispondere alle sempre crescenti richieste di un mercato affamato di soluzioni di mobilità pulite, Norauto ha fondato il marchio Wayscral, interamente dedicato a monopattini, biciclette e scooter elettrici. Il primo modello presentato è il Wayscral E-Quip 45, scooter dal design senza tempo, e caratterizzato da un ottimo rapporto qualità prezzo.

BATTERIA REMOVIBILE Sotto il sedile si trova una batteria al litio LG da 1,2 kWh, capace di garantire un’autonomia di 40 km. Particolare di non poco conto, la batteria è estraibile e può essere ricaricata comodamente a casa o in ufficio in una manciata di ore. Il motore è un brushless Bosch da 2 CV che permette allo scooter di raggiungere in scioltezza i 45 km/h di velocità massima. Il peso in ordine di marcia è di 93 kg. I cerchi sono da 12”, con dischi da 190 mm davanti e dietro. La seduta è lunga, comoda per tutte le altezze e capace di ospitare due persone. Sotto la sella, accanto alla batteria, c’è spazio per casco jet o per una seconda batteria, così da aumentare l’autonomia complessiva.

CHI LO PUÒ GUIDARE Il Wayscral E-Quip 45 è equivalente a un cinquantino, e come tale può essere guidato da chi ha compiuto almeno 14 anni e possiede una patente AM.

QUANTO COSTA Lo scooter elettrico Wayscral E-Quip 45 è disponibile presso i Centri Norauto e sul sito norauto.it al prezzo di 1999,95 euro franco concessionario (non comprensivo di messa su strada e immatricolazione), pagabili a rate senza interessi o costi aggiuntivi.

COME PRESERVARE LA BATTERIA DELLO SCOOTER

Per non compromettere l’efficacia della batteria, Norauto suggerisce alcune precauzioni: