SCRAMBLER ALL’ITALIANA Vent a EICMA 2019 ha proposto al pubblico un numero davvero importante di novità, sia a motore, sia a pedali (dove è ben conosciuta). Lontano dai riflettori della kermesse milanese si torna a parlare del marchio lombrado – lo stabilimento è a Introbio (LC) – che ha acquisito il know-how di HM Moto (storico marchio specializzato nella produzione di enduro e motard di piccola cilindrata). Arriva proprio in questi giorni sul mercato italiano l’ultima creazione di Vent, la Scrambler 125.

FACILE L’obbiettivo della Vent Scrambler 125 è quello di essere facile e alla portata di tutti, ne sono l’esempio la sella posta a 830 mm da terra e il peso a secco di 114 kg. Il motore che la spinge è un monocilindrico 4 tempi da 124,6 cc, raffreddato a liquido, accoppiato ad un cambio a sei rapporti, l’alimentazione è a carburatore e l’avviamento rigorosamente elettrico.

LA CICLISTICA Il comparto ciclistico della Vent Scrambler 125 è composto da un telaio perimetrale in acciaio a doppia culla di colore nero, forcella con steli da 41mm, disco anteriore da 320mm, cerchi da 19” (anteriore) e 17” (posteriore). Per quanto riguarda il comparto freni all’anteriore opera un disco da 320 mm con pinza flottante a due pistoncini, al posteriore, invece, il disco è da 220 mm.

LOOK POCO SCRAMBLER Il trend del momento fa pensare subito a moto dal look retrò quando si parla di scrambler la con la Scrambler di Vent non è così. Le origini da Eduro/motard non vengono tradite ma ammorbidite, rendendo la 125 lombarda adatta all’utilizzo quotidiano grazia anche a un pratico porta pacchi posteriore. Il prezzo interessante, 3.990 euro, la rende interessante per chi vuole un’alternativa allo scooter.

SCHEDA TECNICA