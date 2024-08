Velocifero presenta Tennis: 125 cc, ma anche elettrico L1 e L3

Di Velocifero vi abbiamo raccontato l'impresa del monopattino elettrico – guidato dal patron Alessandro Tartarini – a 200 all'ora a Monza, ma oggi riportiamo la conversazione su un tranquillo scooter da città. Si tratta di Tennis, l'ultima novità della Casa, disponibile sia con motore termico da 125 cc che in due varianti elettriche, L1 e L3.

TENNIS Nella versione 125, Tennis è alimentato da un motore 4 tempi monocilindrico 4 valvole raffreddato ad acqua, con potenza di 8,8 kW e 11,4 Nm di coppia. Il peso del Tennis 125 è di 108 kg. La semplice dotazione dello scooter Velocifero prevede forcella telescopica, coppia di ammortizzatori al posteriore, ruote da 12'' e freni a disco da 220 mm con sistema di frenata combinata CBS. Non mancano il vano sottosella e il dashboard con TFT da 5,5''.

Velocifero Tennis

VEDI ANCHE

TENNIS E In versione elettrica lo scooter Velocifero è caratterizzato da un motore elettrico da 4.000 watt nominali e una potenza massima di 7500 watt, con la coppia che raggiunge il valore di 175 Nm, per una velocità massima di oltre 100 km/h in versione L3 (45 km/h in L1, che equivale al ''cinquantino''). Sviluppato con la tecnologia IPM (Internal Permanent Magnet), può facilmente affrontare una pendenza di 18°. Velocifero Tennis E è dotato di due batterie al litio estraibili di capacità complessiva di 2,88 kWh, fornite di serie, che permettono allo scooter di raggiungere un’autonomia di 100 km, è omologato EEC/ L1e-b/L3 e pesa 95 kg. La dotazione prevede, come sul suo omologo termico, ruote da 12'' e freni a disco su entrambe le ruote, ma lo schema delle sospensioni è leggermente differente: mentre davanti c'è sempre una forcella telescopica, dietro trova posto un sistema cantilever con monoammortizzatore. Questa soluzione, con la sospensione progressiva alloggiata sotto alla pedana poggiapiedi, permette di avvantaggiarsi di un vano sottosella spazioso, capace di accogliere un casco. Confermata, infine, la strumentazione con TFT da 5,5'' e tre modalità di guida, Eco, City e Sport.

PREZZI Velocifero Tennis è disponibile in bianco, rosso, nero e grigio presso i concessionari ufficiali Velocifero – inclusi Renord a Milano e Mirauto a Roma – sia con motorizzazione 125 che nelle due varianti L1 e L3 elettriche. I prezzi attaccano a 2.990 euro per Tennis E L1, passando per i 3.190 euro di Tennis 125 fino ad arrivare ai 5.490 euro di Tennis E L3.

''Siamo orgogliosi di annunciare l’arrivo in Italia di Tennis, il nostro scooter che si contraddistingue per una proposta senza precedenti: la libertà di scegliere tra motorizzazione a benzina o elettrica” dichiara Alessandro Tartarini, fondatore di Velocifero “Questa doppia opzione permette a TENNIS di adattarsi perfettamente alle diverse esigenze di ogni utente, garantendo prestazioni di alto livello in entrambe le versioni e un design italiano dallo stile new retrò''

Pubblicato da Michele Perrino, 29/08/2024