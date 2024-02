Alessandro Gaffino Rossi nuovo Direttore Commerciale Europe di Velocifero

Velocifero, azienda all'avanguardia nel settore della mobilità sostenibile, ha annunciato la nomina di Alessandro Gaffino Rossi come Direttore Commerciale Europe. Il torinese, classe 1968, si occuperà di definire e supervisionare la rete di vendita in Italia e in Europa, puntando sull'innovazione e sulla creazione di partnership strategiche. Gaffino Rossi vanta un'esperienza trentennale nell'ambito commerciale, con esperienze di crescente responsabilità presso aziende quali Piaggio, Askoll Eva e Vmoto.

NUOVA SFIDA Dal 2015 Velocifero concentra i suoi sforzi sulla produzione di veicoli elettrici e con motore termico all'avanguardia: ''Sono entusiasta di assumere il ruolo di Direttore Commerciale Europe di Velocifero, un produttore che vanta una completa gamma di veicoli capaci di rispondere alle esigenze di una mobilità urbana all’avanguardia e smart - ha dichiarato Gaffino Rossi - Un marchio pronto a debuttare sulle strade italiane e del resto d’Europa''.

PROCESSO DI CRESCITA Il fondatore di Velocifero, Alessandro Tartarini, ha commentato: ''Con l’ingresso in azienda di un professionista di grande valore come Alessandro Gaffino Rossi potenziamo la nostra crescita e la nostra presenza sul mercato europeo. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali nella definizione e nello sviluppo di una strategia commerciale volta ad affermare il nostro brand in tutta Europa''.

OMAGGIO A UN MODELLO STORICO La denominazione di Velocifero è un omaggio allo scooter di Italjet dallo stile retrò che ottenne enorme successo negli anni '90, tanto da venire definito nel 1994 dal magazine Newsweek ''l'oggetto più desiderato dagli americani''.