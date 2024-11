Velocifero City-X: c'è un nuovo ruota alta in città

Dopo Tennis, scooter 125 disponibile anche in versione elettrica L1 e L3, Velocifero presenta il suo primo scooter a ruota alta, City-X. Scopriamo caratteristiche, data di uscita e prezzo del nuovo arrivato.

CARATTERISTICHE TECNICHE City-X si caratterizza per il design moderno, con uno ''sguardo'' aggressivo e una silhouette sottile. Le caratteristiche peculiari del nuovo scooter Velocifero sono i cerchi da 16'' con pneumatici 100/80 e 120/80, i motori 4 valvole raffreddati a liquido Euro 5+ – 125 o 180 cc, per 14,6 CV e 18,3 CV – mentre la dotazione comprende ABS e schermo TFT da 5''. Il peso è di 136 kg in ordine di marcia, col serbatoio che ha una capacità di 7,8 litri.

USCITA E PREZZO Velocifero City-X sarà disponibile in grigio, nero, rosso, bianco e blu dalla primavera del 2025, con un prezzo di listino a partire da 2990 euro.

“Siamo entusiasti di entrare nel segmento degli scooter a ruota alta con City-X, un veicolo Euro 5+ non solo capace di affrontare con sicurezza le superfici stradali più irregolari, ma che si distingue per un design sportivo e moderno. Un mix di stile e funzionalità che rappresenta perfettamente la nostra filosofia” ha dichiarato Alessandro Tartarini, fondatore di Velocifero “Con questo nuovo modello, ampliamo ulteriormente la nostra gamma, confermando il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni di mobilità evolute, volte a rispondere concretamente alle esigenze del mercato”.