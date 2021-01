MOTOR VALLEY ELETTRICA Se la Silicon Valley californiana è famosa per il vulcanico sviluppo tecnologico – hanno sede lì colossi come Google e Apple – l’italianissima Motor Valley rappresenta il catino ideale in cui dar vita a veicoli esclusivi per design, tecnologia e prestazioni. Ferrari, Lamborghini ma anche Ducati e Bimota, eccellenze del Made in Italy di cui fa parte anche Tazzari GL, azienda specializzata nella produzione di veicoli elettrici commercializzati con il marchio Tazzari EV. L’azienda imolese ha di recente completato l’acquisizione degli asset di un’altra eccellenza nella produzione di veicoli elettrici: Italian Volt.

PERLA CAMALEONTICA Se siete appassionati di due ruote certamente saprete che Italian Volt produce una delle moto elettriche più esclusive al mondo, tanto che l’abbiamo anche inserita nella nostra classifica delle moto elettriche più interessanti del 2020. Il nome completo della Lacama sarebbe “La Camaleontica”, proprio perché Italian Volt la produce di volta in… Volt(a) in base alle specifiche richieste del committente. Qualche anno fa, ad esempio, ne fu realizzata una speciale per l’evento “The Reuninion” con chiara ispirazione custom.

PRESTAZIONI ELETTRIZZANTI Oltre alle infinite varianti di personalizzazione, grazie alla stampa 3D di molte componenti, la Italian Volt Lacama stupisce per le sue prestazioni: 0-100 km/h in meno di 4 secondi, fino a 200 km di autonomia (con modalità ECO), 200 km/h di velocità massima con modalità di guida Rocket! (il nome è tutto un programma).

LACAMA REVOLUTION L’acquisizione da parte di Tazzari fa nascere il progetto Italian Volt Lacama Revolution. Ecco le dichiarazioni di Erik Tazzari, Presidente Tazzari Group, Founder Tazzari EV: “Abbiamo completato il trasferimento degli asset aziendali Italian Volt negli stabilimenti Tazzari ad Imola, dove da anni si sviluppano e si producono le citycar elettriche Tazzari Zero e relative tecnologie, che Tazzari EV vende in tutto il mondo. Grazie a questa acquisizione Tazzari Group amplia la propria gamma di veicoli elettrici, entrando nel settore delle due ruote e portando nella Motor Valley nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico e a zero emissioni. Vorrei ringraziare i fondatori di Italian Volt, che partendo da un incredibile viaggio in moto elettrica da Shanghai a Milano con oltre 13.000 chilometri e relativo “Guinness World Record”, hanno poi sviluppato con grande passione questo concept di moto elettriche visionarie e futuristiche. Ho visto nel progetto contenuti e idee realmente innovativi, sarà nostro obiettivo portare il Brand “ITALIAN VOLT” e il progetto “LACAMA” allo stadio evolutivo successivo di sviluppo finale, omologazione e produzione. Metteremo in campo le competenze consolidate in 15 anni da pionieri nel settore Electric Vehicles e l’esperienza come co-designer e produttori di telai e parti ultraleggere in alluminio nei settori Automotive e Motorcycle.”