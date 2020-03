ANIMO RACING La casa spagnola Sherco e Motul, lo storico produttore francese di lubrificanti nel mondo automotive, siglano una partnership a 360°. I valori delle due aziende ben si coniugano: l’innovazione e la ricerca delle massime prestazioni di un marchio promettente come Sherco sono in linea con quelli di Motul, da sempre partner tecnico in diversi campionati nazionali e internazionali. Sherco è una società a conduzione familiare fondata nel 1998 da Marc Teissier, ex pilota professionista, con stabilimenti a Nîmes (Francia) e a Caldes de Montbui (Spagna), ed è rappresentata in quasi 70 paesi del Mondo.

ALLEANZA GLOBALE La collaborazione tra i due brand sarà a tutto tondo: l’accordo infatti prevede una fornitura di Motul 7100 come lubrificante di primo riempimento in fabbrica, così come prodotto raccomandato per l’aftermarket. Addirittura, Motul sarà utilizzato come lubrificante industriale (MotulTech) dei macchinari relativi alla produzione delle moto Sherco. Ovviamente, in pieno spirito Motul, l’azienda scenderà in campo al fianco di Sherco nelle principali competizioni internazionali come i mondiali Trial, Enduro e la Dakar con i prodotti della gamma racing 300V.