Honda Forza e ADV 350 si aggiornano a EICMA 2023: vediamo come

A EICMA Honda porterà nuove colorazioni per Forza e ADV model year 2024: scopriamo come cambiano gli scooter 350

Honda aggiorna i suoi best-seller Forza 350 e ADV350 per il 2024 con l’introduzione di nuove colorazioni per continuare a conquistare il pubblico italiano che, con quasi 11.000 esemplari venduti dall’inizio dell’anno, ha dimostrato di apprezzare molto lo scooter sportivo e il “tutto terreno” di Tokyo. Vediamoli.

È dai primi anni Duemila che Forza risponde presente all’appello nei listini passando per tantissime motorizzazioni: 125, 250, 300, 350 e 750. Oggi è protagonista il 350 (qui la nostra video prova del m.y. 2023) che fa del confort, della praticità e delle prestazioni i suoi cavalli di battaglia. Anche l’equipaggiamento di serie è molto completo e prevede, tra gli altri, il controllo di trazione, la regolazione elettrica del parabrezza, la presa USB, i fari a LED e il sistema Smart-key. I contenuti sono quindi confermati e degni di nota ma, si sa, senza una valida estetica si attrae poca attenzione per cui ecco che Honda presenta le nuove colorazioni Pearl Nightstar Black e Matt Pearl Cool White per affiancare il già conosciuto Matt Pearl Pacific Blue (ora però in abbinamento ai cerchi neri), il Matt Cynos Grey Metallic e il Pearl Falcon Grey. Per quanto riguarda il 125 la gamma colori viene razionalizzata, potendo scegliere tra il Matt Cynos Gray Metallic e il Pearl Falcon Grey.

Honda Forza 350 2024 blu

VEDI ANCHE

L’ADV 350 (qui la nostra prova), al contrario del Forza, non ha una lunga storia ma, ispirandosi al rivoluzionario X-ADV 750, ha da subito avuto gran successo grazie alla capacità di coniugare prestazioni stradali interessanti, merito di sospensioni di tipo motociclistico e una buona luce a terra, con la possibilità di affrontare sterrati leggeri avendo pneumatici semi tassellati. Come per il Forza, ciò che si aggiorna per il 2024 sono le colorazioni: disponibile in Matt Cool Black Metallic, Pearl Falcon Grey, Matt Pearl Cool White e Matt Pearl Pacific Blue.

gamma Honda ADV 350 2024

Per quanto riguarda i prezzi non sono ancora stati comunicati ma ci aspettiamo che non si allontanino molto dal listino attuale. Ciò che sappiamo, invece, è che da fine novembre saranno disponibili nei concessionari, ma prima di allora li potremo vedere dal vivo a EICMA.

Pubblicato da Alessandro Moro, 02/11/2023