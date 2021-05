PICCOLE GRANDI MOTO La vocazione di Aprilia per le cilindrate inferiori affonda le radici nel secolo scorso e nei numerosissimi successi colti insieme a fior di campioni, ed è proprio agli appassionati in erba che Noale a maggio 2021 rinfresca ora le sue due sportive ottavo di litro. Nuova Aprilia RS 125 e nuova Aprilia Tuono 125 il frutto di un minuzioso lavoro di miglioramento delle prestazioni del motore, delle finiture, della sicurezza, della qualità percepita, infine dell’allestimento di serie. Panoramica.

MINI ME Il design del frontale di Aprilia RS 125 e di Tuono 125 si ispira nelle forme, rispettivamente, a nuove RS 660 e Tuono 660, iconico triplo faro anteriore compreso. L’impianto di illuminazione è, per entrambe le moto, full LED, con gli indicatori di direzione anteriori integrati nei proiettori.

LA MIA 125 Le dimensioni della parte frontale di Tuono 125 sono state riviste per renderla più compatta, pur assicurando quella protezione dall’aria tipica di tutte le Tuono, così come sono ridotte le dimensioni del puntale motore, ora più rastremato. Per entrambi i modelli è nuova la strumentazione completamente digitale ricca di informazioni utili al viaggio (tra cui l’indicatore del livello del carburante, dei consumi istantanei e medi e dell’autonomia residua), dotata di retroilluminazione di due differenti colori selezionabili (bianco o azzurro) e predisposta per ospitare la piattaforma multimediale Aprilia MIA, che permette di collegare lo smartphone al veicolo via bluetooth, trasformandolo in un vero e proprio computer di bordo.

ALTA QUALITÀ RS 125 e Tuono 125 si distinguono anche per il nuovo evoluto ABS a due canali sviluppato in collaborazione con Bosch e dotato di sistema anti ribaltamento in caso di frenata di emergenza. Aumenta la stabilità e la tenuta di strada in curva, grazie a nuovi pneumatici Michelin con la sezione di quello posteriore accresciuta a 140 mm. Il lavoro svolto per migliorare la qualità percepita è evidente: il telaio in alluminio di RS 125 guadagna una verniciatura di qualità superiore, così come quella di motore, piedini e piastre forcella di entrambi i modelli.

QUANDO SARÒ GRANDE Vale la pena ricordare come RS 125 e Tuono 125 siano le uniche ottavo di litro sul mercato realizzate in Italia e dotate di telaio in alluminio costituito da travi pressofuse con nervature incrociate di rinforzo. Completano la ciclistica di livello superiore la forcella a steli rovesciati e il monoammortizzatore vincolato al forcellone asimmetrico. Anche l’impianto frenante richiama moto di categoria superiore contando su una pinza ad attacco radiale (collegata alla pompa tramite un tubo in treccia metallica) che lavora su un disco in acciaio da 300 mm: la combinazione tra tali scelte tecniche e il nuovo sistema ABS costituiscono il “best in class”.

PIÙ COMFORT RS 125 e Tuono 125 vantano il serbatoio del carburante più capiente della categoria (14,5 litri), il vano sottosella più grande, in grado di ospitare un tablet da 8 pollici (in optional la presa di ricarica USB) e sono le uniche a disporre del cambio elettronico quick shift in optional. I semimanubri di RS 125 sono ora fissati in posizione rialzata di 18 mm, a vantaggio del comfort di marcia, senza perdere nulla delle sue riconosciute qualità di guida nelle andature e nelle situazioni più sportive.

SUPER MONO Debutta su entrambi i modelli il nuovo motore monocilindrico con distribuzione a quattro valvole e raffreddamento a liquido, completamente rivisto nella parte termodinamica, con una nuova testa dalla camera di combustione ridisegnata, dai nuovi condotti di aspirazione e scarico e dalla nuova candela all’iridio. Nuovi sono gli assi a camme dalle leggi di alzata più aggressive, mentre l’intera linea di aspirazione è stata riprogettata e presenta ora un inedito filtro dell’aria. Il corpo farfallato è ora situato in posizione più alta per rendere più diretto il flusso dell’aria in ingresso alla testa. La linea di scarico è stata totalmente riprogettata e presenta un nuovo impianto di scarico dotato di nuovo e più efficiente sistema di catalisi. Ora la curva di coppia è più robusta, e la potenza massima è sviluppata a un regime inferiore che consente per altro di diminuire i consumi di carburante, grazie anche alla gestione elettronica più fine garantita dalla nuova centralina Marelli MIUG4.

RAPPORTONE Per sfruttare al meglio le potenzialità del propulsore è stato allungato il rapporto della trasmissione finale (dotata di catena con O-Ring), con l’adozione di una corona da 58 denti. Su strada si traduce in una maggiore prontezza di risposta al comando del gas, che permette più divertimento nello sport e maggiore facilità di gestione nel commuting urbano.

RS 125: COLORI E PREZZO Due varianti cromatiche: Aprilia Black, caratterizzato dal bellissimo accostamento tra il nero e il rosso e Sintesi Blue, contraddistinto da colori più accesi. RS 125 è disponibile anche nella versione GP Replica dalle grafiche molto vicine a quelle dell’Aprilia RS-GP da MotoGP ed è dotata di serie del cambio elettronico quick shift e del codino coprisella del passeggero. Prezzo, salvo correzioni last minute, sempre a partire da 5.200 euro.

TUONO 125: COLORI E PREZZO Tre varianti cromatiche: Aprilia Black, caratterizzato dall’accostamento tra i colori rosso e nero; Lightning White dagli accattivanti colori bianco e grigio opachi, oltre alla più sobria variante Arrow Gray che propone tonalità grigie e nere lucide. Prezzo di 4.980 euro.