CERCO LA MOTO L’emergenza Coronavirus ci sta obbligando forzatamente a rimanere in casa, la moto ronfa impaziente nel box e la mente vola, perché no, anche al prossimo acquisto, magari usato. Subito.it, rinomato sito web per la compravendita, ci aiuta nella scelta stilando un report in cui vengono mostrate le preferenze degli italiani che utilizzano la piattaforma digitale.

ANCORA VESPA La preferita degli italiani rimane sempre lei, la Vespa. La creatura di Corradino Ascanio rimane in cima alle ricerche, seguita da Yamaha TMax e Honda Sh, segno che lo scooter rimane in cima alla lista delle priorità per chi deve muoversi in città e vuole evitare gli ingorghi. Ai piedi del podio, in controtendenza con il mercato del nuovo che ne ha sancito il declino da qualche stagione, ci sono le supersportive Yamaha R1 e R6. Per trovare la prima enduro stradale bisogna scendere fino all’ottavo posto occupato dalla Honda Transalp.

TOP 10 MODELLI 2019 VS 2018 1 Vespa = 2 Yamaha TMax +1 3 Honda SH -1 4 Yamaha R1 +2 5 Yamaha R6 = 6 Piaggio Beverly -2 7 KTM 125 +1 8 Honda Transalp +5 9 Honda Africa Twin +3 10 Ducati Monster +2

CUORE DUCATI Il Made in Italy vince anche nella speciale classifica riservata ai brand. Con un balzo in avanti di ben due posizioni rispetto al 2018, la Ducati si issa in cima alla graduatoria, seguita da BMW e KTM e scalzando dal podio un altro marchio storico come Harley-Davidson. Nella top 10 rientrano anche le tre giapponesi Honda, Yamaha e Kawasaki, oltre a Guzzi, Triumph e Husqvarna.

TOP 10 BRAND 2019 VS 2018 1 Ducati +2 2 BMW = 3 KTM +1 4 Harley Davidson -3 5 Honda = 6 Yamaha +1 7 Moto Guzzi -1 8 Kawasaki = 9 Husqvarna +2 10 Triumph -1



TOP 10 KEYWORDS Analizzando le parole più cercate al netto di marca e modello si conferma anche per il 2019 la passione degli italiani per il connubio moto-divertimento, ma anche un ritorno ai grandi classici e per lo stile rétro. Il quinto posto con Cafè Racer, che sale di ben quattro posizioni, e l’entrata in classifica delle moto d’epoca (10°), confermano un ritorno dei modelli che hanno fatto la storia. Motard (2°), Trial (3°), Pit Bike (6°), Enduro (8°) e Cross (9°), sono invece un chiaro segno che in sella c’è chi ha ancora voglia di divertirsi, anche a costo di abbandonare la moto su strada.

TOP 10 KEYWORDS 2019 VS 2018 1 125 = 2 Motard +3 3 Trial +1 4 Depotenziata +2 5 Cafè Racer +4 6 Pit Bike +1 7 50 -5 8 Enduro = 9 Cross -6 10 Epoca +2

TOP 3 PER CATEGORIA Infine, guardando la top 3 delle ricerche per categoria, troviamo diverse conferme e qualche sorpresa. Nelle enduro per esempio, la BMW GS che nel 2018 era stata al primo posto nelle ricerche sulla piattaforma così come nelle vendite, esce dal podio, sorpassata dai due grandi classici di casa Honda, Transalp e Africa Twin. Tra le naked, si confermano le prime due posizioni di Ducati Monster e Honda Hornet, seguite dalla Ducati Scrambler, tanto cara agli hipster metropolitani. Nessuna variazione anche tra le sportive, così come tra gli scooter.

Infine, la top 3 cross, con 3 superclassici perfetti per i giovani e per chi ama il fuoristrada ma preferisce la piccola cilindrata: KTM 125, Husqvarna 125 e Honda CR.

TOP 3 CROSS TOP 3 ENDURO TOP 3 SPORTIVE KTM 125 Honda Transalp Yamaha R1 Husqvarna 125 Honda Africa Twin Yamaha R6 Honda CR KTM EXC Honda CBR

TOP 3 NAKED TOP 3 SCOOTER Ducati Monster Vespa Honda Hornet Yamaha TMax Ducati Scrambler Honda SH

* Fonte Audiweb Total Digital Audience 2019