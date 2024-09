Moto nuova? Le 5 più adatte alle donne

Nell'universo delle due ruote, trovare la moto perfetta può essere una sfida, soprattutto per le donne, che spesso sono decisamente più minute fisicamente. Tuttavia, l'industria motociclistica sta finalmente riconoscendo l'importanza di creare moto che si adattino anche alle loro esigenze. Nelle prossime righe troverete una selezione di modelli che potrebbero fare al caso vostro, leggeri e con altezza della sella contenuta.

SCEGLILA FACILE Da sempre sono un sostenitore del “con la giusta tecnica non esistono moto troppo alte” e continuo a credere in questo, ma effettuando tanti corsi di guida – anche col gentil sesso – mi è spesso capitato di vedere ragazze in difficoltà nella gestione della moto. L'altezza della sella è un fattore cruciale per garantire comfort e sicurezza durante la guida, specialmente quando si è alle prime armi e la tecnica non è ancora consolidata. Una sella troppo alta può rendere difficile toccare terra con entrambi i piedi, compromettendo l'equilibrio e la fiducia del pilota, soprattutto durante le manovre a bassa velocità o nelle frenate d’emergenza. Per rendersi ancora più facile la vita quando si è agli inizi sarebbe opportuno puntare su modelli dal peso contenuto, più facili da manovrare da fermi e a bassa velocità, come nel traffico dell’ora di punta. Quali sono questi modelli? Eccovi un elenco corredato da una breve descrizione.

La Royal Enfield Meteor 350 è una cruiser compatta che unisce lo stile classico a dimensioni contenute. Può essere scelta semplice o arricchita con optional come parabrezza e borsa laterale, per rievocare le maxi cruiser a stelle e strisce. Con un'altezza della sella di 765 mm e un peso di 191 kg, la Meteor 350 è facile da gestire, il motore monocilindrico da 349 cc eroga 20,2 CV a 6.100 giri/min e 27 Nm di coppia a 4.000 giri/min. Il prezzo di partenza è di 4.090 euro.

Kawasaki Ninja 500 SE 2024

Se alla guida rilassata preferite l’adrenalina, la Kawasaki Ninja 500 recentemente rinnovata rappresenta un'opzione interessante. Nonostante il suo aspetto aggressivo, la Ninja è ben lontana dall’essere estrema e poco ospitale: altezza della sella di 785 mm e un peso di 171 kg in ordine di marcia la rendono sicuramente gestibile da piloti di tutte le taglie. Il motore bicilindrico parallelo da 451 cc offre prestazioni vivaci con 45 CV a 9.000 giri/min e 42,6 Nm di coppia . Il prezzo di listino parte da circa 6.490 euro, per qualche centinaia di euro in più è disponibile la versione SE, con sistema Keyless e dettagli più curati.

Dopo la sportiva, la naked. La Yamaha MT-03 è una naked sportiva e affilata nell’aspetto, pensata fin dall’origine per essere una moto globale (in Asia è una best seller e l’altezza media è piuttosto contenuta). Proprio per questo è stata fornita di una sella alta 780 mm dal suolo decisamente snella al cavallo e il peso con i liquidi è di e il peso di 168 kg la rendono accessibile a molte motocicliste. Il motore bicilindrico parallelo da 321 cc garantisce prestazioni brillanti con 42 CV a 10.750 giri/min e 29,6 Nm di coppia a 9.000 giri/min. Il prezzo di listino attacca a 6.499 euro.

Suzuki SV650 2021, la livrea bianco/blu

Non solo piccole, anche salendo un po’ di cilindrata si possono trovare moto adatte a chi non è certo un maciste. È il caso della Suzuki SV650, una naked versatile che si adatta bene sia all’utilizzo urbano, sia a qualche uscita un po’ più lunga. L'altezza della sella di 785 mm e il peso di 197 kg la rendono tra le migliori della sua categoria in quanto a facilità d’accesso. Il motore bicilindrico a V da 645 cc offre una potenza di 76 CV a 8.500 giri/min e una coppia di 64 Nm a 8.100 giri/min. Un ulteriore vantaggio è il prezzo: 7.190 euro.

Triumph Speed 400 2024

Per le amanti delle moto classiche, la nuova Triumph Speed 400 rappresenta un'ottima scelta. Rispetto Con un'altezza della sella di 790 mm bella stretta al cavallo e un peso di 170 kg con i liquidi, questa modern classic è sorprendentemente maneggevole. Il motore monocilindrico da 900 cc eroga 40 CV a 8.000 giri/min e 38 Nm di coppia a 6.500 giri/min. Il prezzo di partenza è decisamente competitivo per un brand premium, 5.695 euro.

La scelta della moto ideale dipende da molti fattori, tra cui l'esperienza di guida, le preferenze personali, il budget e l'utilizzo previsto; ricordate sempre che la moto perfetta è quella che vi fa sentire a vostro agio e sicure durante la guida. Prima di effettuare un acquisto, è consigliabile provare diverse moto per trovare quella che meglio si adatta alle vostre esigenze e al vostro stile di guida.

