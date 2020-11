Le novità 2021 per Kymco non si limitano a un nuovo scooter dual purpose o al primo tre ruote della Casa. Si passa anche per l'elettrico, proprio come l'F9 che apre una nuova frontiera negli scooter a batteria. Con il suo design aggressivo, l'F9 nasconde soluzioni tecniche e meccaniche mai viste sino ad ora.

DETTAGLI TECNICI Partiamo dal telaio, che sul Kymco F9 è caratterizzato da un traliccio di tubi con il pacco batterie da 40 Ah e del peso di 14 kg - posto nella zona inferiore per abbassare il baricentro - utilizzato come parte integrante della struttura della moto. Si può quasi definire la batteria come elemento stressato: una soluzione innovativa nel mondo degli scooter! Ma non è tutto: il cambio presente sull'F9 è automatico e ha due rapporti per ottimizzare le prestazioni e i consumi. Infatti lo 0-50 km/h è coperto in 3 secondi e la velocità massima è di 110 km/h. Il merito va anche al motore brushless capace di erogare 12,78 CV (9,4 kW) e 30 Nm di coppia. Il comparto ciclistico è caratterizzato da cerchi da 14'' con pneumatici 110/80 davanti e 140/70 dietro. Su un mezzo così tecnologico non poteva mancare un display TFT a colori, simile a quello presente sul CV3. Il peso complessivo è di 107 kg.