Autore:

Danilo Chissalè

SOLLETICARE La fantasia, questo vuole fare Kawasaki svelando in anteprima le livree per la sua gamma 2019. In attesa di vederle dal vivo nei saloni di Intermot ed EICMA 2018, ecco una gallery fotografica che vi aiuterà a scegliere il colore della vostra Kawa.

LE VINTAGE Sono le ultime arrivate, ma anche per loro ci sono novità cromatiche in vista della stagione 2019. La principale novità è l’inserimento della livrea Metallic Graphite Grey per la Z900RS CAFE, le altre rispecchiano gli schemi cromatici della progenitrice Z1.

LA NAKED Tra tutte e quella con più novità a disposizione. La Z650 sarà disponibile nei colori Metallic Flat Spark Black / Metallic Spark Black, Candy Flat Blazed Green / Metallic Matte Graphite Gray / Metallic Flat Spark Black e Pearl Flat Stardust White combinato al Metallic Flat Spark Black. In aggiunta ai nuovi abbinamenti di colore arriveranno nuove grafiche in stile Sugomi.

LA CUSTOM Anche la Vulcan S potrà sfoggiare due nuove livree nel 2019: Metallic Flat Spark Black e Metallic Matte Covert Green, la prima è un total black lucido in contrasto con il nero opaco delle plastiche, la seconda mette a contrasto il verdone militare con delle grafiche nere.

LA TOURER Non potevano mancare gli aggiornamenti anche per un best seller come Kawasaki Versys 650. Per lei i nuovi accostamenti cromatici sono addirittura 3: Metallic Moondust Grey con Metallic Flat Spark Black, Metallic Spark Black con Metallic Matte Fusion Silver e Candy Lime Green combinato al Metallic Spark Black.