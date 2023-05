L'emergenza maltempo fa saltare l'appuntamento con Honda Test Tour

Il meteo non da tregua nel centro Italia e le previsioni meteo, purtroppo, non promettono miglioramenti. In questo panorama Honda ha deciso responsabilmente di annullare l’appuntamento con il suo Honda Test Tour, previsto per questo weekend dal 19 al 21 maggio presso Poppi (FI), occasione per testare su strada Transalp e Hornet.

ALLERTA METEO Nonostante l’epicentro dell’emergenza, come dimostra la cronaca di queste ore, sia in Emilia Romagna, con la regione in allerta meteo rossa, lo scenario in Toscana è altrettanto allarmante, con la Protezione Civile che ha proclamato l’allerta meteo arancione. I demo ride messi a punto da Honda prevedevano un tour di un’ora e mezza sugli appennini proprio a cavallo delle due regioni.

APPUNTAMENTO RIMANDATO La Casa dell’Ala sta provvedendo a comunicare l’annullamento dell’evento agli iscritti telefonicamente, l’appuntamento è rimandato a data da destinarsi.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 17/05/2023