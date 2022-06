Honda torna al Wheels and Waves con le Rebel customizzate. Vota la più bella

Dopo anni di pandemia, in cui gli eventi sono stati annullati, quest'estate torna il Wheels and Waves, il festival che unisce surf, musica, costume e motori. Honda celebra il suo ritorno con un'esposizione di dieci tra le migliori Rebel customizzate europee, con esemplari provenienti da Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Regno Unito

FESTIVAL VIRTUALE Qualcosa questa pandemia ci ha insegnato, ovvero interagire con gli altri anche a distanza grazie alla tecnologia e anche Honda sembra aver recepito l’insegnamento, dato che per chi non riuscirà a raggiungere di persona le coste di Biarritz sarà possibile vedere e votare le dieci le Rebel sul sito www.hondacustoms.com.Il sito è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e portoghese. Una volta che gli utenti avranno dato a ciascuna moto il proprio apprezzamento o meno (''pollice su'' o ''pollice giù''), potranno scaricare uno sfondo desktop o mobile delle loro moto preferite e condividere la loro scelta sui loro canali social. La moto vincitrice sarà annunciata a fine agosto.

LE CONTENDENTI

Motoveiga

Honda al Wheels and Waves, la Motoveiga

Customizer: Motoveiga, Braga, Portugal

Il concessionario portoghese Motoveiga si è ispirato alla bellezza delle armature spagnole e dei gigli fiorentini del XVI secolo per trasformare il suo CMX500 Rebel in una sinuosa opera d'arte. Un serbatoio dipinto a mano è completato con uguale attenzione dalla cornice del faro e dal carter frizione. Un silenziatore Vance and Hines e una sella in pelle aggiungono il tocco finale.

Lucy

Honda al Wheels and Waves, la Rebel Lucy

Costruttore: Honda Garonda, Portugal

Lucy riflette il sole portoghese ed è la creazione del concessionario Honda Garonda. Lo schema di verniciatura oro e bianco unico nel suo genere, completo di logo Rebel realizzato a mano sul serbatoio, si riflette nell'uso di pneumatici con fascia bianca e ruote dorate. Ispirata alla classica CB175 della fine degli anni Sessanta e dei primi anni Settanta, Lucy è completata da sospensioni posteriori aggiornate, nuove griglie del radiatore e una marmitta Vance and Hines.

5Four Honda Rebel Street

Honda al Wheels and Waves, la Rebel 5Four

Costruttore: Guy Willison, 5four Motorcycles, UK

Dopo aver già creato personalizzazioni della CB1100RS e della CB1000R, il customizer britannico Guy Willison continua il suo viaggio con la 5Four Honda Rebel Street. Ispirato ai leggeri mezzi stradali urbani, il modello CMX500 della Pro Kustom sfoggia un sorprendente schema di vernice color avorio e rosso caramella che brilla al sole. I dettagli costruiti a mano si trovano ovunque, tra cui un sottocodino lucidato a specchio, manopole in legno duro brasiliano, codino racing e tabella portanumero anteriore in acciaio inox completa di fari alti/ bassi da rally. Il look è completato da uno scarico in titanio Racefit Urban Growler.

Mannboard

Honda al Wheels and Waves, la Rebel Maanboard

Costruttore: MAAN, Motocicli Audaci, Sardegna

Il customizer sardo Motocicli Audaci ha preso ispirazione dai Sand Racers degli anni '30. A guidare le personalizzazioni sono la sospensione anteriore completamente ricostruita con forcella Springer, ruote a raggi da 19 pollici e il sistema di scarico completamente in acciaio inossidabile, con silenziatore SC-Project. Una splendida verniciatura adorna il serbatoio e la coda realizzata su misura, e il largo manubrio è montato su nuovi risers. Completa il look la sella in pelle realizzata a mano.

Akaimoto

Honda al Wheels and Waves, la Rebel Akaimoto

Costruttore: Akaimoto, Barcelona, Spain

Non è nuovo nelle personalizzazioni di Honda, dopo aver trovato il successo con la CB1000R e la CB650R. Ora il concessionario di Barcellona Akaimoto ha portato il look della Rebel 1100 a un nuovo livello. Prendendo ispirazione dalle moto sportive classiche e dalla gamma Honda Neo Sports Café, monta una carrozzeria su misura, completa di un serbatoio posizionato più in alto e di uno schema di verniciatura personalizzato del designer Chopinart. L'aspetto deciso è rifinito dal sottocodone Kalex, dai semimanubri e dallo scarico corto senza silenziatore.

VEDI ANCHE

Mikuniguro

Honda al Wheels and Waves, la Rebel Mikuniguro

Costruttore: Ikono Motorbike, Madrid, Spain

Progettato e costruito in collaborazione con gli studi di pittura Nomade Cycle e Dave Design, Mikuniguro prende il nome dal cavallo del generale Samurai Honda Tadakatsu, che, secondo la leggenda, non è mai stato ferito in battaglia. Ispirato alla Honda D-Type, dallo stile brat e dalla tendenza giapponese Bobber, questa Rebel 500 presenta una verniciatura realizzata da Dave Designs, che progetta e dipinge i caschi per i piloti HRC Marc Marquez e Pol Espargaró. Il silenziatore è un Vance and Hines, le sospensioni presentano un set-up dedicato, lo stretto manubrio è montato su speciali risers, la luce posteriore e le frecce sono a micro LED e gli steli forcella sono protetti da soffietti.

Mallorca Moto

Honda al Wheels and Waves, la Rebel Mallorca

Costruttore: Mallorca Moto, Mallorca, Spain

Non c'è dubbio sul look della Mallorca Motos Rebel 1100. Wrappata in Metallic Green, con dettagli in bianco e nero opaco che evidenziano angoli e caratteristiche della moto, tra cui il fly screen, il parafango anteriore, il serbatoio e la marmitta fortemente inclinata. La moto di ispirazione Neo Retro è completata da uno specchietto tondo sotto al manurio, da soffietti forcella, luce posteriore sotto alla sella, una sella con cuciture a diamante e una posizione di guida sportiva rivolta in avanti.

The Sport

Honda al Wheels and Waves, la Rebel Sport Custom

Costruttore: FCR Original, Chauvigny, France

FCR Original ha voluto sottolineare il lato pratico e giocoso della Rebel, ma renderlo più sportivo, muscoloso e aggressivo. Una modifica del forcellone ha permesso il montaggio di una coppia di ammortizzatori posteriori Öhlins neri, nonché della ruota posteriore CB500F da 17 pollici e del pneumatico Dunlop D212 nella misura 190/55-ZR17. Il parafango anteriore è antigraffio e 25 mm più basso; il manubrio largo migliora la manovrabilità, mentre il piccolo tachimetro tondo è stato spostato sulla piastra di sterzo superiore.

Straordinaria nella sua semplicità, la carrozzeria è il risultato di una scansione 3D completa ed è composta da serbatoio in poliestere-carbonio personalizzato (con riempitivo in alluminio) e sella in alcantara con illuminazione a LED. Le pedane costruite a mano aggiungono un tocco racing mentre la vernice e i dettagli rosso/nero rendono un elegante omaggio alle moto classiche di Honda. Il motore è di serie, ma respira attraverso uno scarico in acciaio inossidabile originale FCR.

The Bobber

Honda al Wheels and Waves, la Rebel Custom Bobber

Costruttore: FCR Original, Chauvigny, France

Ispirata agli elementi essenziali di design della Rebel 1100, questa interpretazione dona una sensazione di personalizzazione discreta, spingendola verso lo stile bobber. Il forcellone e le sospensioni sono di serie, ma abbassate di 25 mm nella parte anteriore, mentre le ruote a raggi neri costruite su misura montano pneumatici Bridgestone di abbondante sezione.

Sulla base dell'atmosfera bobber sono anche il manubrio in alluminio, la sella in pelle con nervature traforate, il parafango anteriore in alluminio con finitura Mirrachrome satinata blu e il contorno faro verniciato. Gli indicatori a LED originali Mini-Bates FCR sono perfettamente integrati e, come sulla Rebel 1100 ‘The Sport’, una scansione 3D ha prodotto il serbatoio in poliestere-carbonio personalizzato - con finitura Mirrachrome blu satinata - e il fianchetto in alluminio. Uno scarico originale FCR rivestito in ceramica è il tocco finale, per evidenziare la bellezza meccanica della moto.

Honda CMX Rebel Waves

Honda al Wheels and Waves, la Rebel Waves

Costruttore: FCR Original, Chauvigny, France

Terzo membro della famiglia, FCR ha rivisitato tutte le linee originali della Rebel 500 conferendogli una nuova identità. Prendendo ispirazione dalle sensazioni del festival Wheels and Waves e dallo spirito californiano, hanno lasciato il motore di serie, ma hanno apportato modifiche alle sospensioni posteriori, al manubrio, agli indicatori di direzione, al parafango anteriore, allo scarico, al serbatoio e al portapacchi posteriore. L'intera moto è rifinita con uno schema di vernice blu e bianca con un motivo a onda sul serbatoio.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 30/06/2022