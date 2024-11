Honda PCX125 2025, come si rinnova lo scooter a ruote basse

Honda PCX125, scooter a ruote basse che strizza l'occhio a un impiego prevalentemente urbano, si rinnova con il model year 2025 per offrire un maggiore comfort, tecnologie ulteriormente evolute e una maggiore efficienza. Cambia pure il look, fatto di linee tese, con un parabrezza oscurato leggermente più ampio, gruppi ottici full LED e luci DRL a forma di V all’anteriore e di X al posteriore. La luce posteriore, in particolare, sfrutta una tecnologia multi-ottica per produrre un intenso effetto 3D. Una nuova cover dà poi al manubrio un look più elegante.

Honda PCX125 2025, le luci anteriori

TECNOLOGIE Sul fronte del comfort la sella è stata ridisegnata e la maniglia posteriore per il passeggero è ore più sottile. Sotto, il vano ha una capacità aumentata fino a 30,4 litri, che sarebbero sufficienti - dice Honda - per un casco integrale e pure per qualcosa in più. Nel vano portaoggetti troviamo poi una presa di ricarica tipo USB-C. E a proposito di tecnologie, la strumentazione sfrutta un pannello LCD in formato allargato, con retroilluminazione negativa: il sistema keyless Honda Smart-Key comanda l'accensione, apertura del vano e del bauletto Smart-Top Box opzionale da 35 litri.

Honda PCX125 2025

MECCANICA Sotto alle sovrastrutture troviamo un telaio tubolare in acciaio con cerchi da 14” all’anteriore e 13” al posteriore, con pneumatici larghi e ammortizzatori posteriori a lunga escursione per esaltare il comfort. Ma soprattutto ora ci sono freni a disco su entrambe le ruote, mentre il PCX125 precedente aveva al posteriore un freno a tamburo. L'ABS è solo sul freno anteriore. Il motore eSP+ raffreddato a liquido continua a essere dotato di controllo di trazione e sistema start&stop, che come sulle auto lo spegne e riaccende automaticamente al semaforo. Ora è stato aggiornato alla nuova normativa Euro 5+ e brilla per i consumi contenuti: con gli 8,1 litri di capacità del serbatoio permette fino a 385 km di autonomia per un consumo di 47,6 l/100 km. La potenza di 12,5 CV e la coppia di 11,7 Nm consentono una ripresa brillante e una velocità massima di 98 km/h.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/11/2024