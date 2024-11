Nuova Honda CL500, a EICMA 2024 la rinnovata scrambler per neopatentati

Honda a EICMA 2024 porta la versione aggiornata della CL500, la scrambler di media cilindrata che strizza l'occhio ai neopatentati e non solo, che oggi riceve un upgrade soprattutto per quel che riguarda l'ergonomia e lo stile.

Honda CL500 2025 - Profilo

LE NOVITÀ Migliora sensibilmente il comfort di guida, grazie alle pedane riposizionate e a una nuova imbottitura della sella (posta a 790 mm da terra). La strumentazione guadagna uno schermo LCD che ora presenta un'illuminazione ottimizzata, così da garantire una migliore leggibilità in tutte le condizioni di luce. Inoltre, sul modello 2025 arrivano anche due nuove colorazioni – Pearl Dusk Yellow e Mat Fresco Brown – che vanno ad aggiungersi alle tinte Mat Laurel Green Metallic e Mat Gunpowder Black Metallic.

Honda CL500 2025 - Profilo

MOTORE E CICLISTICA Il motore bicilindrico parallelo da 471 cc è stato aggiornato per rispettare la nuova omologazione Euro5+, senza variazioni sul fronte delle prestazioni, che la rendono indicata anche per i neopatentati con patente A2. Infatti sviluppa sempre una potenza di 46,6 CV e 43,4 Nm di coppia massima; è abbinato a un cambio manuale a sei marce. La ciclistica non cambia: il telaio è in tubi di acciaio e le sospensioni sono ad escursione maggiorata, con una forcella telescopica da 41mm davanti e ammortizzatori regolabili posteriori. Chiudono il cerchio ruote da 19'' davanti e da 17'' dietro, per un peso complessivo in ordine di marcia di 192 kg. Non sono state ancora comunicate informazioni relative a disponibilità e prezzi.

Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024