Honda presenta la nuova naked CB300R 2022: ecco come cambia

Honda presenta la nuova CB300R, naked guidabile con patente A2 che va a completare la gamma Neo Sports Café a fianco di CB125R, CB650R e CB1000R. La piccola naked guadagna l'Euro 5 e una serie di modifiche importanti, tra le quali una nuova forcella e una frizione assistita con sistema antisaltellamento. Scopriamo tutte le novità nel video.

Il video ci ha mostrato in breve le novità più importanti della nuova Honda CB300R che sono soprattutto di carattere tecnico – entreremo nel dettaglio tra un attimo – ma non mancano anche quelle dal punto di vista estetico. Aumentano infatti i dettagli di colore nero, come sulla sorella maggiore CB1000R Black Edition, arrivano un nuovo scarico e una sella con un nuovo rivestimento più confortevole. Anche la strumentazione prevede un aggiornamento: ora è disponibile l'indicatore della marcia inserita. Tutte le luci sono Full LED.

VEDI ANCHE

Honda CB300R 2022: la rinnovata strumentazione ha ora l'indicatore della marcia inserita

Uno degli aggiornamenti più importanti riguarda certamente il motore, il monocilindrico con distribuzione bialbero a 4 valvole, raffreddato a liquido da 286 cc. Guadagna infatti l'omologazione Euro 5. Rimangono praticamente invariati i dati di potenza massima, a quota 31,1 CV a 9.000 giri/min, e coppia massima, con 27,5 Nm a 7.750 giri/min. Al cambio a 6 rapporti è ora abbinata una frizione assistita e con antisaltellamento.

Honda CB300R 2022

L'importante novità del motore omologato Euro 5 fa il pari con un altro importante aggiornamento che riguarda la ciclistica. Si tratta della nuova forcella a steli rovesciati da 41 mm Showa SFF-BP – Separate Function Big Piston – sistema già visto sulle altre moto della gamma Neo Sports Café. Lo smorzamento idraulico in uno stelo e il meccanismo a molla nell’altro promettono un eccellente assorbimento, riducendo al contempo il peso complessivo. Il tutto, unito all’utilizzo di un pistone di dimensioni maggiori, si fa garante di un feeling e un controllo delle irregolarità ottimali su qualsiasi tipo di asfalto. L'unità posteriore della CB300R 2022 è un monoammortizzatore con precarico regolabile in 5 posizioni, mentre l’impianto frenante con ABS a 2 canali può contare su un disco flottante senza flangia da 296 mm con pinza a 4 pistoncini ad attacco radiale davanti, mentre al posteriore troviamo un disco da 220 mm con pinza a pistoncino singolo. Gli pneumatici sono in misura 110/70 R17 all’anteriore e 150/60 R17 al posteriore, mentre il peso della CB300R col pieno di benzina – il serbatoio è da 10 litri – è di 144 kg, mentre la distribuzione dei pesi è di 49,6/50,4% ant/post. Completano il quadro delle misure un interasse di 1.352 mm e una sella a quota 799 mm da terra.

Honda CB300R: il modello 2022

La CB300R 2022 è disponibile in Italia nelle colorazioni Mat Pearl Agile Blue, Mat Gunpowder Black Metallic e Candy Chromosphere Red (nella foto qui sopra). Il prezzo non è ancora stato comunicato ma la precedente versione era proposta a 5.190 Euro franco concessionario ed è presumibile immaginare che questa si attesti a quota 5.500 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/01/2022