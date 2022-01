Arriva il bonus biciclette 2022: credito d’imposta (con rottamazione)

Come funziona, e come ottenere il bonus mobilità 2022: fino a 750 euro per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette ed e-bike

Addio al “vecchio” bonus biciclette 2021, che prevedeva uno sconto diretto sull’acquisto di una bicicletta (anche elettrica) o di un monopattino: sono arrivate le nuove misure varate dal Governo a sostegno della mobilità sostenibile per il 2022, che si applicano solo ad acquisti già effettuati nel 2020. Vediamo più da vicino cosa c’è da sapere sul Bonus Mobilità 2022.

Non è più uno sconto diretto (in fattura, o al momento dell’acquisto) per chi compra una bicicletta o un monopattino elettrico, ma un semplice credito d’imposta - ossia riduzione dell’imponibile - pari a un massimo di 750 euro per chi ha acquistato biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile nel periodo compreso tra il 31 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. Detto in altro modo: vale per spese compiute più di un anno fa, e NON per i nuovi acquisti.

ANCHE LA ROTTAMAZIONE Per poter accedere all’agevolazione fiscale è inoltre necessario aver contestualmente mandato in rottamazione un vecchio veicolo di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone con al massimo otto posti). Da ultimo, il bonus mobilità non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali dello stesso tipo.

Sono cinque i milioni di euro stanziati per questa iniziativa, riservata a persone fisiche che, dal 31 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno sostenuto spese per:

acquisto di monopattini elettrici , biciclette elettriche o muscolari

, o acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico

acquisto di servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile

Oltre all’acquisto, dicevamo, è anche necessario aver rottamato un veicolo di categoria M1, intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.

Il bonus mobilità 2022 è un credito d'imposta pari a un massimo di 750 euro, da usufruire nel periodo di imposta 2022. Ma quanti euro si possono mettere a credito? Non si sa: come dice anche l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni, sulla base delle richieste ricevute, “entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza sarà resa nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente”. Nel caso che l’ammontare delle spese agevolabili sia inferiore ai cinque milioni stanziati, la percentuale riconosciuta può arrivare al 100%.

Bonus biciclette 2022: come funziona, come ottenerlo

La domanda per il bonus biciclette 2022 può essere presentata esclusivamente in via telematica dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022, dal contribuente stesso o da un suo delegato. In buona sostanza, si tratta di indicare l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta richiesto. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la dichiarazione da compilare (le istruzioni in formato PDF). Come sempre, l’ultima domanda valida trasmessa sostituisce quelle inviate in precedenza.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/01/2022