MeGasGas EC 700: che mostro la supermotard 2 tempi!

Prendi una GasGas EC 300 da enduro e... cambia tutto, lasciando praticamente solo il nome. Nella miriade di possibilità a disposizione potrebbe venir fuori una MeGasGas EC 700, vale a dire una motard special con un motore da 700 cc a 2 tempi! Scopriamo la creatura realizzata da Sebastian ''Sib'' Mustard.

UNA BOMBA Le sembianze di questa special sono più quelle di una GasGas SM 700 – spoiler: presto vi racconteremo anche di lei – ma in realtà tutta la componentistica è prelevata da fuori e assemblata sapientemente da Sid. Il telaio è stato infatti modificato per inserire il motore Mega – progettato per il motocross sidecar – da 699 cc 2T by Rübig Motortechnik: la potenza dichiarata per questa unità è di 84 CV, mentre il peso è di 10 kg superiore rispetto al propulsore originale, per un totale – dai 106 kg con 1/2 serbatoio della EC 300 – di circa 115-120 kg.

VEDI ANCHE

MeGasGas EC 700: la bellissima espansione dello scarico by DBR Factory

LE MODIFICHE La moto ha la colorazione nero/bronzo ispirata alla Seat Cupra ed è stata modificata dalla... testa (del cilindro) ai piedini (della forcella). Oltre al telaio, nuovi sono anche il forcellone e il supporto per il monoammortizzatore lavorato al CNC. Allo stesso modo ci sono nuovi cerchi Falco con coperture slick Metzeler Racetec SM e nuovi freni a disco, con la pinza anteriore che diventa ad attacco radiale. Bellissimo, infine, lo scarico DBR Factory con l'espansione che riprende il colore delle plastiche. MeGasGas è una bellissima moto artigianale, praticamente unica nel suo genere.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/09/2023