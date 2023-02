Praga ZS 800: la bicilindrica ispirata al passato, che guarda al futuro

UNA NUOVA INTERPRETAZIONE MOTOCICLISTICA Praga è un'azienda manifatturiera e ingegeristica, con sede nella Repubblica Ceca, già nota ai collezionisti auto poiché ha realizzato una special che si chiama Bohema. Ma la factory Ceca non si è accontentata e ha realizzato anche una motocicletta super esclusiva, la Praga ZS 800, moderna rivisitazione dell'iconica Praga BD 500 del 1928. La nuova Praga ZS 800 è un esempio di come si può combinare perfettamente la tecnologia moderna con il design classico. Con un telaio in acciaio al cromo molibdeno e un sistema di scarico in titanio, oltre a esclusive ruote in carbonio intrecciato, la ZS 800 pesa solo 142 kg a secco e il suo motore bicilindrico parallelo quattro tempi da 773 cc raffreddato ad aria, eroga 50 CV e 65 Nm di coppia. Il cambio è a cinque marce e la frizione è multidisco in bagno d’olio.

Nuova Praga ZS 800: bicilindrica classica, ma costruita con materiali all'avanguardiaUNA LIMITED EDITION IN SOLI 28 ESEMPLARI Praga produrrà appena 28 ZS 800, disponibili su ordinazione con consegne a partire dalla metà del 2023, e la prima di queste sarà destinata a un cliente a Dubai. Nel 1928, il primo Praga BD 500 uscì dallo stabilimento di Breitfeld-Daněk a Praga e progettata dal giovane designer di aviazione e motociclista appassionato, Jaroslav František Koch. Dotata di uno dei primi motori DOHC a quattro tempi progettati dallo stesso Koch, la BD 500 si guadagnò un posto nella storia del motociclismo quando lo stesso Koch la guidò da Roma a Praga, coprendo una distanza di 1.480 chilometri in 35 ore e 40 minuti e stabilendo un nuovo record di resistenza.

Nuova Praga ZS 800: la limited edition e, a destra, la BD 500 del 1928STILE CLASSICO, TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA Ora, nel 2023, la storia si ripete. Nata da un'idea di Jan Žuži, un ingegnere che ha lavorato sulla hypercar Praga Bohema da 700 CV, la ZS 800 è nata remake della BD 500, ma sottoforma di moderna rivisitazione, che conserva il carattere e il design del modello originale. Il bicilindrico dallo stile classico si sposa con l'estetica della ZS 800, offrendo un’immagine che ricorda quella della sua antenata, pur nel rispetto delle omologazioni antinquinamento Euro 5. I cerchi in carbonio sui quali svettano dei freni a tamburo, emulano quelli della BD 500. La forcella sembra un’opera d’arte scolpita a mano e al suo interno lavorano le sospensioni Öhlins completamente regolabili con una molla in titanio. Il serbatoio ha una capacità di 11,5 litri ed è impreziosito da una cover in carbonio forgiato.

VEDI ANCHE

Nuova Praga ZS 800: l'esclusiva motocicletta e la hypercar Praga Bohema da 700 CVMATERIALI INNOVATIVI E PREZZO ESCLUSIVO Ma i materiali nobili per la costruzione si trovano un po’ dappertutto a bordo della motocicletta. Il titanio è utilizzato per quasi ogni vite, dado e bullone del telaio e del motore. Il sistema di scarico pesa solo 4,8 kg, con elementi realizzati utilizzando la stampa 3D. Il capo progettista della ZS 800, Jan Žuži, ha dichiarato: “Materiali robusti ed estremamente leggeri, come carbonio, titanio, acciaio al cromo molibdeno e duralluminio aeronautico, ci hanno permesso di reinventare la sospensione rigida della ruota posteriore, la forcella e il tamburo idraulico dei freni”. E ha proseguito: “Questi materiali e i moderni impianti di produzione della divisione sportiva Praga hanno consentito di trasferire gli elementi di design classico ai giorni nostri e di costruire una motocicletta con caratteristiche di guida contemporanee”. Il prezzo della Praga ZS 800 è di 86.000 euro (tasse escluse) e siamo sicuri che i 27 esemplari da realizzare e vendere andranno rapidamente a esaurimento, vista l’esclusività del progetto e i tantissimi, facoltosi, appassionati sparsi nel mondo. Le consegne inizieranno a metà marzo 2023 e per saperne di più sulla Praga ZS 800, potete cliccare su www.pragaglobal.com.

La scheda tecnica

Motore Bicilindrico parallelo, frontemarcia, 773 cc Potenza 50 CV Coppia 65 Nm Cambio A cinque marce con frizione in bagno d'olio Telaio Doppia culla in tubi d'acciaio al cromo molibdeno Sospensione anteriore Forcella Girder con ammortizzatore Öhlins TTX22 Sospensione posteriore Rigida con sella monoposto ammortizzata Öhlins TTX Freni Anteriore e posteriore a tamburo da 200 mm Cerchi In fibra di carbonio ant. 2,5x18''/post. 3,5x18'' Pneumatici Ant. 100/90-18''; post. 130/80-18'' Altezza sella 795 mm Peso a secco 142 kg Prezzo 86.000 euro