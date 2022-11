Black Friday, le offerte di Niu per i monopattini elettrici

Abbiamo avuto modo di provare diversi monopattini di Niu: il KQi2 con autonomia da record, ma anche il potente KQi3 Pro nel nostro esclusivo confronto video. Quest’anno a EICMA, inoltre, Niu ha presentato un nuovo modello entry level e persino due monopattini elettrici per i più piccoli, chiamati KQi Youth.

Niu, offerte per il Black Friday sui monopattini

BLACK FRIDAY Per festeggiare il Black Friday 2022, Niu ha lanciato un’iniziativa sulla pagina Amazon del brand che prevede uno sconto del 15% su tutti i monopattini. La promozione sarà attiva fino al prossimo 11 dicembre, giusto in tempo per i regali di Natale. L’offerta riguarda tutti i modelli attualmente disponibili sul mercato italiano: KQi2 Pro, KQi3 Sport, KQi3 Pro e KQi3 Max.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/11/2022