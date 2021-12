Atelier Helmo Milano e Askoll: lo scooter diventa su misura

Helmo Milano in collaborazione con Askoll presenta in anteprima assoluta il primo progetto di personalizzazione tailor-made – su misura – per la gamma di scooter elettrici NGS. Ecco di cosa si tratta.

PERSONALIZZABILE Da oggi sarà possibile confezionare il proprio scooter elettrico Askoll by Helmo Milano praticamente su misura, scegliendo le grafiche ma anche alcuni dettagli. Le 5 grafiche proposte sono nate dalla penna magica di Rodolfo Frascoli, designer celebre per le sue realizzazioni nel mondo delle due ruote. Gli Askoll NGS2 e NGS3 by Helmo Milano 2022 saranno inoltre disponibili in 2 nuovi colori, che entreranno a listino nel corso dell’anno.

Askoll by Helmo MIlano: grafiche e particolari sono personalizzabili

CASCO IN TINTA Una volta scelte le colorazioni delle plastiche il cliente potrà abbinare una sella tra quelle proposte, personalizzabile anche con le proprie iniziali. Ma la realizzazione quasi sartoriale non finisce qui e anche cerchi e specchietti possono essere impreziositi grazie a un processo di cubicatura. Infine chi acquisterà un Askoll NGS riceverà in omaggio anche un casco Helmo Milano che richiama il colore dello scooter.

Askoll by Helmo MIlano: allo scooter viene abbinato un casco (in regalo)

PREZZI Le 5 nuove colorazioni speciali, con sella dedicata e cuciture personalizzate, saranno disponibili al prezzo di listino suggerito di 4.790 Euro franco concessionario.

Al cliente Atelier verrà rilasciata una Helmo VIP Card che prevede anche:

Polizza Reale Mutua RCA/Furto Incendio/Soccorso Stradale a condizioni di favore

RCA/Furto Incendio/Soccorso Stradale a condizioni di favore Sconto del 10% su ricambi ed accessori Askoll

1 Gift Card per i prodotti gastronomici Peck del valore di 150 Euro (solo ai primi 50 acquirenti di Milano e provincia).