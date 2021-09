ULTIMI GIORNI DI SOLE L’estate sta finendo, cantavano i Righeira un (bel) po’ di anni fa... Senza fare troppo i nostalgici, per gli amanti delle due ruote l’arrivo dell’autunno è sempre una brutta notizia, perché si cominciano a contare i giorni che li separano dal momento in cui la bicicletta dovrà essere messa in box (a meno di essere mezzi pazzi come me, che la uso 12 mesi all’anno con qualunque condizione meteo).

E SE NEVICA? Qui dalle nostre parti ormai di neve se ne vede sempre di meno, ma tengono duro le località sciistiche: in montagna, ad alta quota, mezzi come la Arosno E-Trace potrebbero diventare un oggetto decisamente intrigante. A metà strada tra una slitta e una bicicletta a pedalata assistita, la Arosno E-Trace è stata presentata ufficialmente all’Eurobike 2021 che si è tenuto a inizio mese a Friedrichshafen, in Germania.

Arosno E-Trace, la prima slitta da neve a pedalata assistita

SI GUIDA SDRAIATI Del resto, usare una bicicletta sulla neve non è cosa da tutti, mentre la E-Trace nasce proprio per rendere accessibile la mobilità elettrica sulla neve, con una stabilità e una facilità decisamente superiori rispetto a una bicicletta con gomme da neve. La posizione di guida è semi-distesa e reclinata, in modo da essere comodi anche per viaggi più lunghi.

Arosno E-Trace, la prima slitta da neve a pedalata assistita

MOTORE POTENTE I pedali controllano il cingolato posteriore tramite una trasmissione a catena, mentre la direzionalità è data dalla coppia di sci (con fondo in polietilene) che si manovrano con il manubrio. Il motore Sachs RS da 250 W offre una coppia massima di ben 110 Nm che, secondo Arosno, dovrebbe bastare per superare pendenze fino al 60%, un valore che dipende anche dalle condizioni del terreno e - altro fattore da non trascurare - da quelle fisiche di chi pedala. La velocità massima, come per le e-bike, è limitata a 25 km/h. Non sappiamo la capacità ufficiale della batteria agli ioni di litio, ma Arosno promette un’autonomia di circa 45 km (con tutti i distinguo del caso); su richiesta è disponibile una seconda batteria per raddoppiare i km percorribili.

Arosno E-Trace, la prima slitta da neve a pedalata assistita

COMPONENTI TOP La E-Trace pesa 45 kg e può reggere un peso massimo di 120 kg. Di alto livello la componentistica, che comprende freni a disco idraulici Magura MT5 eSTOP, luci anteriori e posteriori Supernova, sospensione anteriore Fox e cambio a variazione continua di Enviolo (che abbiamo provato sulla Riese & Müller Charger3 GT).

PREZZO, QUANDO ARRIVA Al momento la E-Trace può essere pre-ordinata sul sito ufficiale a 6.690 euro, in promozione rispetto al prezzo di vendita consigliato di 7.990 euro. Le conferme di ordine dovrebbero arrivare a marzo del 2022, con le consegne previste per novembre, giusto in tempo per l’inizio della - prossima - stagione invernale.