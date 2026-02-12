Midual Francaise: cinque esemplari e prezzo... da appartamento per la café racer francese

Midual è un'azienda francese specializzata in moto di lusso: la nuova Francaise è in tiratura liimitata a 5 pezzi e costa come una casa

Midual, azienda francese che realizza moto di lusso, ha sfornato l'ultima café racer ultra rara: 5 esemplari e prezzo da capogiro. Ma la verà particolarità è il motore... Scopriamo caratteristiche e prezzo della Francaise, l'ultima arrivata.

Midual Francaise: caratteristiche

Midual Type 1 Serie 3

La Francaise, derivata dal modello Type 1 Serie 3 – la vedete in foto qui sopra, della Type 1 vi avevamo raccontato molto tempo fa qui – è caratterizzata, come tutte le Midual, dalla particolare architettura-disposizione del motore. Un bicilindrico boxer disposto longitudinalmente – sì avete letto bene – e con albero motore trasversale inclinato di 25°: per lui 1.036 cc per 100 CV e 102 Nm a 5500 giri/min. Non da meno telaio e forcellone, entrambi monoscocca in alluminio (il telaio funge anche da serbatoio). Ovviamente sospensioni e freni sono di altissimo livello: la Type 1 Serie 3 monta Öhlins FGRT da 43 mm e Cantilever con ammortizzatore Öhlins TTX 36v ma anche Brembo ad attacco radiale e la nuovissima Francaise non sembra da meno. I pesi non sono particolarmente contenuti – siamo intorno a quota 220 kg a secco – e allo stesso modo i prezzi: quello della Francaise non è stato ancora svelato ma vi basti sapere che la Quintessence, in tiratura limitata a 3 esemplari, costa – tenetevi forte – 300.000 euro.

VEDI ANCHE