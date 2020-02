EVENTO ADVENTOURING Anche se manca più di un mese all'inizio della primavera, questi primi caldi solleticano la mente dei motociclisti, portandoli a pianificare i loro prossimi appuntamenti a due ruote. Tra questi, c'è il Tuscany Maxi Enduro Crete di Siena. L'evento di adventouring amatoriale, che raggiunge quest'anno la quinta edizione, andrà in scena dal 19 al 21 giugno.

L'EVENTO 500 km di strade bianche in Toscana per vivere l’esperienza di un rally raid vero e proprio in sella alla propria moto, senza bisogno di essere un pilota professionista. Questa la ricetta dell'evento non competitivo Tuscany Maxi Enduro Crete di Siena. Il percorso itinerante, di livello medio-facile, si snoda sulle alte vie dell'Antiappennino tra Toscana e Lazio e si compone di due tappe, il sabato e la domenica, con bivacco in tenda.

LE TAPPE L'evento vero e proprio inizierà dopo il briefing d’apertura del venerdì sera, dove verrà spiegato il regolamento e raccontato il percorso e dopo il corso di formazione dedicato al corretto utilizzo del GPS e alla navigazione con il road-book. Il sabato, poi, si terrà la tappa Marathon da Montepulciano ad Acquapendente con soste nei punti più suggestivi. Per il percorso si potrà utilizzare il GPS o avvalersi del personale dello staff.

COME PARTECIPARE L'evento Tuscany Maxi Enduro Crete di Siena è aperto a moto Maxi-Enduro mono e bicilindriche (oltre i 150 kg), Monocilindriche leggere (4 tempi), Scrambler, Special e Vintage. La quota d’iscrizione -per i tesserati FMI- parte da 290 euro, con iscrizione entro il 1° maggio. Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione al termine della manifestazione.