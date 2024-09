Canyon Spectral:ONfly la nuova e-MTB... in incognito

Difficile capire a colpo d'occhio che la nuova Canyon Spectral:ONfly è una bici elettrica. A uno sguardo distratto, ma neppure troppo, potrebbe sfuggire il motore così ben integrato nel mozzo della pedaliera ed è facile che la batteria extra applicata al telaio sembri solo una borraccia. Ma così non è. Look da mountain bike, che nel bosco potrebbe farvi passare per eroici ciclisti in sella a una bici muscolare, Spectral:ONfly nasce con un obiettivo: unire la maneggevolezza dei migliori modelli da trail tradizionali con quel plus di prestazioni che solo l'aiutino elettrico può garantire.

Canyon Spectral:ONfly, il motore

MOTORE E BATTERIA Anche dal punto di vista della pedalata, la sfida è rendere le e-bike sempre più simili ai modelli normali e, con la Spectral:ONfly, Canyon ha lavorato per creare la e-MTB che trasmettesse la sensazione più naturale possibile. Per questo è stato scelto il motore HPR50 di TQ, che eroga finoa 50 Nm di coppia e 300 W di potenza, con un peso di appena 1.850 grammi. La batteria di serie è da 360 Wh e secondo Canyon permette un'autonomia di 1.000 metri di elevazione, ma la Spectral:ONfly è fatta per poter accogliere anche una seconda batteria range extender da 160 Wh, che aumenta l'autonomia fin del 44%. Le regolazioni del motore passano per lo smartphone, attraverso un'app dedicata.

VEDI ANCHE

Canyon Spectral:ONfly, la batteria

VERSIONI E PREZZI L'incontro di queste soluzioni dà origine a una bici tuttofare con 150 mm di escursione, allestita attorno a un telaio da e-MTB in fibra di carbonio da 2,65 kg, con stabilizzatore di sterzo e dropper a lunga escursione. Spectral:ONfly è proposta in quattro versioni, con prezzi da 5.599 a 8.999 euro. Si parte dalla CF8, entry level con sospensioni RockShox Lyrik/Deluxe Select+, cambio Shimano Deore, freni SRAM Code R e ruote Sun-Ringle Trail Expert. Così allestita la Spectral:ONfly pesa 18,9 kg. Il top di gamma CF LTD è alleggerito fino a 18,1 kg di peso, con sospensioni Fox 36/Float X Factory, cambio wireless SRAM XX Eagle Transmission, freni SRAM Code Ultimate Stealth Brakes e ruote in carbonio Reynolds Black Label Expert.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/09/2024