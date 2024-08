Quattro bici elettriche in super sconto da Decathlon

Fine vacanze o back-to-school: chiamatelo come volete, sta di fatto che per rendere meno traumatico il rientro alla routine fioccano sconti importanti sulle e-bike, invitandovi ad affrontare il quotidiano levandovi almeno il peso dei trasferimenti in mezzo al traffico. Sul sito di Decathlon, per esempio, fino al 30 settembre 2024 o fino a esaurimento scorte trovate molti modelli scontati di oltre il 30%. Di seguito eccone quattro tra i più interessanti: dalla city-bike a quella da trekking, passando per una pieghevole e una connessa.

Xiaomi QiCycle C2, e-bike connessa

Fino a esaurimento scorte, il prezzo della Xiaomi QiCycle C2 è ribassato addirittura del 39%. In pratica bastano 848 euro per portarsi a casa questa bici elettrica compatta, dal look moderno e con telaio in alluminio. L'autonomia arriva a 65 km e il motore ha una potenza di 250 W. Non le mancano un cambio a 8 velocità e la connettività per tenere traccia dei vari spostamenti sul tuo smartphone (previa installazione di un'app dedicata).

Beraud Urban 600, e-bike dal look classico

Tra le bici a pedalata assistita che vedi in questa pagina, la Beraud Urban 600 è senz'altro la più elegatìnte. La struttura a culla aperta, unita a sella e manopole color cuoio, le donano e un aspetto classico, ma a ben guardare il telaio in alluminio ha un look moderno e la strumentazione digitale è particolarmente completa nelle informazioni. La batteria montata sotto il portapacchi offre fino a 80 km di autonomia e i freni sono a disco, ma con comando meccanico e non idraulico (come, peraltro, sulla Xiaomi).

I-Bike Fold Green 23 ripiegata

Con un prezzo di appena 523 euro scontata (del 33%) la I-Bike Fold Green 23 che vedi anche nella foto di copertina è di gran lunga la meno costosa tra le bici elettriche di questa mini-rassegna. Ha ruote da 20 pollici e la batteria alloggiata sotto il portapacchi, ma soprattutto è un modello pieghevole, che dunque risulta più facile da trasportare sui mezzi pubblici, se sei tra coloro che usano la bici solo per percorrere il famoso ''ultimo miglio'' verso la destinazione.

Riverside 500 E, e-bike da trekking

In una rassegna di bici elettriche non può mancare un modello da trekking e stavolta quell'onore spetta alla Riverside 500 E. Con un prezzo finale che sfiora i 900 euro, ha tutto quello che serve per scampagnate in mezzo alla natura, a partire da un'autonomia che può raggiungere i 90 km. La forcella è ammortizzata con un sistema di bloccaggio per fare meno fatica sui tratti asfaltati; i freni sono a disco con comando idraulico e non manca un cambio a 8 velocità.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/08/2024