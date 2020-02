GIACCHE URBAN Il marchio spagnolo Seventy Degrees creato da Manufacturas Tomás (che è anche proprietaria di MT Helmets) ha presentato due nuove giacche pensate per la città, entrambe realizzate in cotone cerato, con tagli specifici per uomo e donna. Tutt’e due offrono protezioni omologate che garantiscono maggiore sicurezza nell’utilizzo quotidiano in città o in sella nei viaggi di medio-lungo raggio.

Giacca Urban SD-JC57 (uomo)

Taglio ¾, elegante e confortevole

Realizzata in cotone cerato

Impermeabile e traspirante

Spacchi anteriori

Ventilazione nella parte anteriore

Fodera termica removibile

Adatta per l’utilizzo alle basse temperature

Spallacci regolabili su maniche e cintura

Include protezioni su spalle, gomiti e schiena

Taglie dalla XS alla 2XL

Colorazione: Nero - Khaki

Prezzo al pubblico 199 euro

Giacca Urban SD-JC63 (donna)