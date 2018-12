Autore:

Danilo Chissalè

2018 POSITIVO Come da tradizione ormai abbiamo presenziato al Christmas Party di Nolan, momento ideale per tirare le somme della stagione sportiva ma anche commerciale. L'evento, dall'atmosfera informale e familiare, è un occasione per far incontrare i piloti dei marchi Nolan Group (Nolan, X-lite e Grex) con chi realizza i caschi che contriubuiscono al loro successo. Il bilancio è stato positivo, sicuramente migliorabile, ma soddisfacente. Solo un anno fa dal palco del party Petrucci sperva in un posto da ufficiale in Ducati e il sogno si è avverato, mentre il giovane Bastianini ha confermanto il suo enorme potenziale chiudendo al 4° posto il campionato Moto3.

NUOVE SFIDE Anno in chiaro scuro per i piloti SBK Melandri e Chaz Davies, sfortunati ma anche meno competitivi rispetto alla fenomenale accoppiata Rea/Kawasaki. Entrambi approcceranno il 2019 in cerca di rilancio e nuove sfide: l'italiano, appiedato da Ducati, approderà in Yamaha mentre il britannico tenterà l'assalto al titolo in sella alla nuova Panigale V4R affiancato dallo spagnolo Alvaro Bautista.

FELICE NATALE Al party hanno presenziato anche le più alte cariche dirigenziali, nella fattispecie il Presidente Vergani e l'AD Enzo Panacci. “È grazie al vostro impegno che anche quest’anno siamo riusciti a raggiungere obiettivi importanti in un mercato così competitivo! – ha detto il Presidente Alberto Vergani che ha poi aggiunto “Questi piloti portano il nome di Nolan in tutto il mondo ed è per noi un piacere averli qui con noi oggi!” mentre l'AD ha voluto sottolineare che anche quest’anno i dipendenti possono contare su un buon premio di produzione, segnale di un andamento positivo dell’azienda.

