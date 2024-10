Ausom GX1, appena uscito ed è subito "promo". Cos'ha di speciale

La bella stagione è un lontano ricordo (almeno, in Nord Italia), tuttavia quella a bordo del monopattino è una forma di mobilità all season e non c'è autunno che tenga. In cerca di occasioni? Una delle proposte più invitanti giunge dal brand Ausom, la cui gamma si arricchisce di un modello, Ausom GX1, che si candida come alleato servizievole del classico commuting infra-urbano per più di un motivo. Il prezzo è uno di quelli.

Ausom GX1 (foto: Geekmall.com)

SAFETY FIRST Ausom GX1 è un monopattino con telaio in alluminio (struttura pieghevole, per un trasporto facile facile), sospensione anteriore e posteriore e doppio sistema frenante a tamburo con E-ABS: buona sicurezza anche in caso di pioggia e asfalto viscido. A loro volta, ruote da 9 pollici con pneumatici antislittamento da 3 pollici consentono di attraversare con disinvoltura anche fondi non esattamente lisci come tavole da biliardo. Sempre in tema sicurezza, degni di menzione sono sia gli indicatori di direzione, sia il modulo NFC per sbloccare GX1 con lo smartphone e dormire sonni tranquilli anche quando si lascia il mezzo incustodito.

Tecnologia NFC per sblocco con il cellulare (foto: Geekmall.com)

TECH SPEC Il motore elettrico da 500W di potenza permette ad Ausom GX1 di raggiungere una velocità massima di 25 km/h, mentre una batteria da 48v 15.6 Ah restituisce un’autonomia fino a 80 km.

Motore da 500W, autonomia fino a 85 km (foto: Geekmall.com)

PROMO! Ausom GX1 è in vendita anche sul portale Geekmall al prezzo di 659 euro. Fino al 7 ottobre, per festeggiare il lancio europeo, GX1 è tuttavia in promozione a 499 euro. Se mentre stai leggendo questo contenuto l'offerta è ancora in vigore, perché non farci un pensiero?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/10/2024