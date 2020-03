Due brand di eccellenza italiana si incontrano per una collezione di accessori: MV Agusta e Piquadro - uno dei brand italiani di valigeria più rinomati al mondo - uniscono le forze per una serie di articoli destinati agli amanti delle due ruote e, in particolar modo, del marchio della Casa di Schiranna. La collezione firmata ''MV Agusta - Motorcycle Art'' include trolley, portachiavi, portafogli e zaini in tessuto e pelle pregiati, ma senza trascurare la tecnologia.

LO STILE.... VA A PILE Lo zaino in pelle infatti dispone della connessione Connequ Bluetooth Tracking per collegarlo al proprio smartphone e tenerlo sempre sotto controllo. Il portafoglio invece ha una particolare schermatura per proteggere le proprie carte di credito contactless dalla clonazione o uso fraudolento di terminali con questa tecnologia. Anche il portachiavi dispone della tecnologia bluetooth, per tenere sotto controllo il mazzo di chiavi di casa o quelle della propria moto. La gamma prevede articoli che spaziano dal grigio canna di fucile fino alle classiche rifiniture in pelle. Saranno disponibili per l'acquisto a partire da maggio 2020 sul sito ufficiale MV Agusta o attraverso i concessionari moto.