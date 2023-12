Babbo Natale esiste? La sua slitta sì, ecco com'è fatta

La slitta di Babbo natale esiste ed è appena stata venduta all'asta: troppo tardi per acquistarla ma non per sapere come è fatta

Chiudete gli occhi e ricordatevi di quando eravate bambini. La gioia della notte di Natale e l'attesa di Santa Claus, in sella alla sua slitta, pronto a consegnarvi i regali. Bene, quella slitta, seppur non trainata dalle renne, ma spinta da un motore a benzina, esiste ed è appena stata venduta all’asta in Oregon per 4.860 dollari. Ma cos’è realmente? Scopriamolo.

La slitta di Babbo Natale, non è trainata da renna ma spinta da un motore

CHI NON VORREBBE UNA SLITTA ROSSA? Chiamarla “slitta di Babbo Natale” è sicuramente il miglior modo di definirla, ma in realtà è una motoslitta Polaris Sno-Traveler Pacer K80D del 1964 spinta da un motore monocilindrico da 305 cc con 8 CV. Il suo chilometraggio (o meglio, il numero di ore di utilizzo) è sconosciuto in quanto assente il misuratore, però le condizioni sono ottime. Non fosse per le soluzioni tecniche e stilistiche visibilmente appartenenti ad altri tempi, la motoslitta sembrerebbe appena uscita dalla catena di montaggio, del resto è stata completamente restaurata proprio quest’anno. Ma com’è fatta? Innanzituto è rossa, ovviamente, dopodichè sono presenti due pattini anteriori e un cingolo gommato al posteriore, come ogni motoslitta che si rispetti. Molto bello il plexiglas perfettamente integrato con le forme curve dello scudo, così come la sella bianca con bordi rossi che si abbina benissimo, anche se dubito sia molto ergonomica... Il manubrio ha le forme di quello di una bicicletta Graziella, ma è ancor più semplice perché non ha leve dei freni: per frenare bisogna tirare uno dei comandi tra le gambe del pilota, l’altro invece è l’acceleratore.

La slitta di Babbo Natale: motore e cingolo

UNA SLITTA PREMUROSA Non vorrei distruggere i vostri sogni ma, ahimè, il suo vero scopo non è mai stato quello di accompagnare Babbo Natale a consegnare i regali. Già dal ’64 solcava le nevi, preoccupandosi della sicurezza: “Emergency Thirst Aid” recita la targhetta sul serbatoio dietro la sella. Questa volta non abbiamo parlato di una superbike o di un’ambitissima endurona ma, per un giorno all’anno, sono pronto a scommettere sia questo il mezzo che vorreste avere.