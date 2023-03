Pronta per la MotoGP la Honda di Marquez... in miniatura

La piccola MSX Grom 125 si trasforma nella Honda RC213V MotoGP di Marc Marquez. Dopo la Grom col motore della CBR300R e livrea della CBR1000RR-R, oggi vi presentiamo una replica della moto del Campione spagnolo, quando mancano solo pochi giorni all'inizio del Motomondiale (qui gli orari per seguirlo in TV).

LA MRX Il kit per la Honda MSX Grom – che diventa MRX, Mini Racer Xtreme – è realizzato da Tyga Performance e consiste in tre grossi pezzi che formano la scocca esterna più tanti altri particolari minori, come la piastra di sterzo e i semimanubri. Esistono poi altri accessori extra, non inclusi nel kit, come indicatori di direzione, specchietti e parafango anteriori – ma anche i cerchi – acquistabili sempre sull'e-commerce di Tyga. Ma quanto costa una Honda MSX 125 Grom così?

IL PREZZO Il kit, al momento non disponibile, ha un prezzo di 1.749 dollari – circa 1.623 euro – ma aggiungendo anche i soli cerchi e lo scarico – ce ne sono diversi tipi – vanno messi in conto circa altri 950 euro. Insomma, la mini replica dell'Honda di Marc Marquez costa almeno 2.500 euro, oltre ovviamente ai 3.990 euro necessari per portarsi a casa la MSX 125 originale. Una piccola costosa, ma che stile!

Pubblicato da Michele Perrino, 21/03/2023