Uno stivale da turismo dall'alta qualità costruttiva, interamente costruito in Italia e pensato per le condizioni di caldo e per i mesi estivi. Si chiama G.Vento Gore-Tex ed è l'ultima proposta di Gaerne. Lo stivale si presenta con una tomaia che combina cordura e pelle, oltre che la membrana Gore-Tex. Questa membrana offre un'ottima traspirabilità superiore e il massimo dell'impermeabilità. Oltre che traspirante, lo stivale Gaerne è è anche sicuro, grazie al rinforzo del malleolo, protezione paramarce, cerniera elastica e velcro per un'adeguata vestibilità. Presente anche un inserto reflex per una migliore visibilità anche in scarse condizioni di luce.

PREZZO E COLORI Il nuovo stivale Gaerne G.Vento è disponibile dalle taglie 37 alla 48 in una sola colorazione (nera) a un prezzo di 199,90 euro.