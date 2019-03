Autore:

Giulia Fermani

E TU DI CHE SCUOLA SEI? E' arrivato alla terza generazione il progetto Tutti a Scuola organizzato da Ciapa la Moto e ASD aMotoMio. La serata, che andrà in scena il prossimo mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 20 da Motosplash in Via Gardone 22 a Milano, ospiterà le più prestigiose scuole di guida e corsi per motociclisti di Milano che presenteranno le loro proposte formative, una per ogni disciplina motoristica a due ruote.

Per chi volesse partecipare, c-'è un parcheggio moto (gratuito) interno.

- GSSS (Corsi Guida Sicura Su Strada)

- Scuola RR44 ( Corsi di Pit Bike)

- Enduro Republic ( Corsi di Enduro)

- Di Traverso School di Marco Belli (Corsi Flat Track)

- DonneinSella (Corsi al Femminile)

- Freeracing by Oscar Polli (Corsi di Motocross)

- Riding School by Luca Pedersoli (Corsi in Pista)

- Safe Ride Experience (Tour Didattici)

- Guida Sicura Urbana (Corsi su strada Claudio Conte)

- Kart in Side (Corsi di Motard di Matteo Traversa )

- Moto Trainer (Allenamenti e Corsi con il Simulatore)

- MX Fitness Trainig ( Preparazione Atletica e Funzionale per Piloti Cross e Velocità)

- RoadRacingCore (presentazione libro )

- Over the Top - campionato di Flat Track

- Wildays - evento motociclistico

- 2nove9 bikes care - associazione vittime incidenti stradali

- Crossabili - associazione ragazzi disabili