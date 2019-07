Autore:

Giulia Fermani

BENEFICIENZA Il prossimo 27 luglio dalle 10 alle 18 appuntamento con Garage Dreams: l' evento organizzato da Ciapa La Moto per sostenere Garage Italia in Burkina Faso, la scuola di formazione per ragazzi di strada che sognano di diventare meccanici di moto. Nei locali di Motosplash in via Gardone 22 a Milano, un gruppo di bellissime ragazze in bikini si faranno carico di lavaggio e asciugatura della vostra moto. Il ricavato del sexy bike wash sarà devoluto alla causa di Garage Italia in Burkina Faso.

LA CAUSA Partita nel 2013, il progetto Garage Italia voluto dall' Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto ha consentito di aprire la prima officina per moto che ospita un corso in meccanica delle due ruote del Burkina Faso, rivolto a ragazzi in difficoltà. Il motivo? Da un'analisi condotta nelle principali capitali africane è emerso che il mestiere più ambito è quello del meccanico. Per aiutare questi ragazzi a coronare il loro sogno Ciapa la Moto ha pensato all' evento di beneficienza Garage Dreams. I prodotti per la pulizia della moto sono quelli della linea MC Care messi a disposizione da Motul e dalla Fondazione Motul Corazón.