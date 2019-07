Autore:

Giulia Fermani

ARRIVA IN ITALIA Grazie al distributore Bike It arriva in Italia la gamma completa di prodotti Liqui Moly per la cura di moto e auto. Il catalogo dell’azienda tedesca – che trovate in allegato- comprende 4 mila articoli che vanno dai lubrificanti, oli per motore, additivi, prodotti per la cura dell’auto, prodotti chimici per la riparazione ai prodotti di assistenza, incollaggio e tenuta.

IL CATALOGO Da oltre 5 anni la inglese Bike It distribuisce in Inghilterra il marchio Liqui Moly. Oggi lo stesso marchio che da anni fornisce ufficialmente l’olio motore nei campionati mondiali di Moto2 e Moto3 arriva anche in Italia, attraverso la creazione di Bike It Europa srl con sede a Torino. Il catalogo Liqui Moly include gli oli motore, che servono a pulire l’impianto e a ridurre l’attrito e l’usura. L’offerta comprende oli motore per tutti i veicoli con tutte le autorizzazioni più recenti: oli per cambi meccanici e automatici, oli idraulici per servosterzo e molto altro. E ancora prodotti per la pulizia e la protezione delle parti cromate, prodotti per la cura della gomma, detergente per vetri e spray antiappannamento e molto altro. Consultate il catalogo allegato per una panoramica completa di tutti i prodotti disponibili.