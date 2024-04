"Red Dot Award: Product Design 2024": a vincere è una moto cinese! Ecco quale

Il premio "Red Dot Award: Product Design 2024" va, per la prima volta, a una moto di grossa cilindrata di un marchio cinese. Ecco quale

La vincitrice del premio ''Red Dot Award: Product Design 2024'' è la CFMoto 800NK, naked di punta della Casa cinese. È la prima volta che il riconoscimento va a una moto di grossa cilindrata di un Brand cinese.

ANNO DA RICORDARE L'800NK ha ovviamente vinto il ''Red Dot Award: Product Design 2024'' nella categoria Motorcycle Design. Red Dot Award, che dal 1955 valuta migliaia di prodotti provenienti da tutto il mondo, ha conferito il riconoscimento alla CFMoto 800NK nel 35° anniversario dell'Azienda con sede a Hangzhou. A rendere ancor più orgoglioso il Brand la prima assoluta di una moto cinese ICE – Internal Combustion Engine, vale a dire con motore a combustione – di grande cilindrata.

L'800NK di CFMoto

CINA E ITALIA Un riconoscimento internazionale per il team di progettazione CFMoto e il dipartimento di Ricerca e Sviluppo. La visione del design CFMoto è stata definita attraverso il Direttore del design delle 2 ruote, Carles Solsona, nella sede italiana del Centro europeo di ricerca e sviluppo CFMoto: ''Vincere il prestigioso 'Red Dot Award' è un grande risultato per tutta la squadra. L’800NK è uno dei prodotti CFMoto che meglio incarna i valori fondamentali del nostro Brand: design, tecnologia, prestazioni. Questo risultato è un ottimo modo per celebrare il 35° anniversario della nostra Azienda, oltre a riconoscere il nostro impegno e lo sviluppo della nostra filosofia di design destinata a un mercato globale”.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/04/2024