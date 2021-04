Con l’evoluzione delle gare cresce anche la necessità di una maggiore protezione. Il Bell Moto-10 è il prima casco offroad con la tecnologia Spherical, creato nel testing Dome di Bell a Scotts Valley CA, la tecnologia Spherical aiuta a limitare le forze di impatto al cervello consentendo alla calotta esterna di ruotare sulla calotta interna durante la caduta. Inoltre, grazie ai canali della calotta in carbonio 3K segmentata Bell riesce a migliorare la gestione del sudore – grazie a una maggior ventilazione – e meno peso. Avere aria fresca nel casco è importante, ma espellere aria calda è ancora più importante. Il design della calotta segmentata fornisce un’ottima uscita di scarico dell’aria calda assicurando che il capo rimanga il più fresco e asciutto possibile. Questo flusso si chiama Thermal Exchange Airflow System.

SICURO DENTRO E FUORI Non è solo l’;interno del casco Bell Moto-10 a proteggere il pilota, ma anche la calotta esterna. Bell ha costruito due protezioni NMR (No Missed Races) su entrambi i lati del casco. Queste protezioni sono fatte con un materiale EPP morbido che si comprime sotto carico e poi torna alla sua forma originale contribuendo a ridurre la probabilità di ulteriori lesioni causate dal contatto del casco con la clavicola. Un infortunio da evitare, perché si rischia di saltare il campionato… e di perderlo. Inoltre, guanciali magnetici Magnefusion sono facili da rimuovere per il lavaggio e per consentire ai soccorritori di estrarli facilmente dal casco in caso di necessità.

FLUSSI E SICUREZZA Infine, il Bell Moto-10 offre la più ampia apertura del casco sul mercato per posizionare la mascherina, tutto a favore della visibilità e anche della sicurezza. Questo interno rimovibile e lavabile è realizzato in tessuto che è stato infuso con giada riciclata per creare un effetto rinfrescante naturale. La costruzione ultra traspirante combinata con il filato CoolJade diminuisce la temperatura della superficie a contatto con la pelle fino a 12° mantenendoti fresco, comodo e concentrato sulla guida. La visiera consente una maggiore flessibilità e migliora il flusso d’aria attraverso il casco. Non utilizzando un tradizionale fermo centrale a vite, il casco Bell Moto-10 Spherical è in grado di aumentare la quantità del materiale per la gestione della forza della caduta in una zona ad alto impatto.

PREZZO E DISPONIBILITA’ Il casco Bell Moto-10 è un’edizione limitata e numerata a 1.000 esemplari. Nella confezione c’è anche una borsa premium dedicata, una visiera extra in edizione limitata e un libro, anch’esso in edizione limitata. Il prezzo è di 900 euro (850 dollari).