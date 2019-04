Autore:

Giulia Fermani

ARTE E MOTORI Il prossimo mercoledì 10 aprile nei locali di Motosplash a Milano si svolgerà la serata Le Mans art project organizzata da Ciapa la Moto dedicata alle corse di durata “Endurance”. Parcheggio moto interno gratuito.

LA SERATA Il progetto artistico che andrà in scena in Via Gardone 22 nasce dalla volontà di raccontare le storie dei piloti della 24 Ore di Le Mans moto dal 1978 a oggi. Presenti all'evento i motociclisti della squadra italiana al via della 24 di Le Mans No Limits Motor Team di Moreno Codeluppi che indosseranno sulla propria livrea un essere mascherato in chiave pop che con un pugno affronta e fende il vento trasformando le moto in un'opera d'arte arte su ruote. Ci saranno i piloti Luca Scassa, Christian Gamarino, Cédric Tangre e Luca Vitali.