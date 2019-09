Autore:

Giulia Fermani

ASTA, ANCHE ONLINE Ducati, Bimota, Kawasaki, Yamaha, Suzuki e Honda: il prossimo 9 novembre 220 moto da corsa, d'epoca e moderne, finiranno sotto il martello nell'asta senza riserva organizzata da J Wood & Co. La bella notizia? Si accettano offerte online! Europee e giapponesi, a due e quattro tempi, ecco alcune delle moto all'asta.

LE MOTO ALL'ASTA Tra le moto all'asta -l'elenco completo lo trovate nel file allegato- ci sono una Yamaha TZ750D "Speedblock", circa 150 kg e una potenza di oltre 100 CV, una Ducati Desmosedici verniciata con codice a barre e il numero vincente del campionato mondiale di Casey Stoner sul davanti. Un semplice motivo rosso e bianco con scritte nere, invece, per la Yamaha TZ250 Marlboro anch'essa all'asta per J Wood & Co insieme a una FZR400 con aspetto retrò e stile da gara. Tra le moto all'asta anche la Bimota Tesi 3d, opera d'arte ingegneristica che ha dato un'altra chiave di lettura del frontale.