Avete mai visto scattare gli estintori dal benzinaio? Il video

Ecco cosa succede in caso di incendio alla stazione di servizio: due video mostrano gli estintori in azione e come sono fatti

Il video che vedete qui sotto non è recentissimo, ma sta diventando virale sui social come TikTok: mostra l'entrata in funzione di un impianto anti-incendio di una stazione di servizio americana, che come si può ben immaginare è pensato per risolvere situazioni critiche. L'effetto è dirompente, addirittura confortante, pensando alla tempestività e al pericolo che deve scongiurare. Peccato che l'impianto sia scattato per un malfunzionamento e non per un vero principio di incendio...

VEDI ANCHE

CHE COSA SUCCEDE L'episodio risale al luglio 2020 e mostra il momento in cui i sensori di calore di una stazione di servizio americana azionano gli estintori disposti sul cielo della pensilina, mentre un altro sistema automatico interrompe il pompaggio della benzina per impedire di aggiungere altro materiale infiammabile. Qui sotto un secondo video mostra l'anatomia e il funzionamento di un sistema in uso negli USA.

LA CO2 SOFFOCA LE FIAMME In genere, negli USA, come composto estinguente si usa bicarbonato di sodio spruzzato tramite bombole di azoto compresso: il bicarbonato si combina a un agente acido a formare CO2, ossia anidride carbonica (sì, quel gas serra che tutti vogliono eliminare dagli scarichi delle auto), che soffoca le fiamme. Alternativi al bicarbonato di sodio sono il bicarbonato di potassio o il fosfato monoammonico. Non è gradevole finire in mezzo a queste sostanze chimiche, va detto. E chissà se il benzinaio incriminato ha offerto il lavaggio gratuito ai malcapitati automobilisti, imbiancati per errore.