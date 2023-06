Lo stunt più figo di Tom Cruise? Guarda quello che ha messo su Twitter!

In un Tweet il video di uno stunt di Tom Cruise per le strade di Roma, per una scena di MI7 Dead Reckoning Part one

Di traverso per le strade di Roma ammanettato alla protagonista femminile: guidando con una mano sola, ovviamente. È l'ultima trovata per rendere ancora più Impossible la Mission di Tom Cruise, che in Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (su Google lo trovate anche digitando MI7) si cimenta in un inseguimento in cui dimostra - se ancora ce ne fosse bisogno - le sue doti di guida fuori dal comune. Qui sotto il video condiviso sul profilo Twitter dell'attore, con i commenti del regista.

SEMPRE PIÙ DIFFICILE Come chiarisce il commento scritto nel Tweet, quello girato per le strade di Roma sarebbe l'inseguimento in auto più figo mai realizzato per la saga di Mission: Impossible e dopo averlo visto nel video qui sopra bisogna ammettere che si tratta di una scena spettacolare. Ma davvero è più spettacolare di quelle già viste nei film di James Bond? E davvero regge il confronto con gli stunt aerei o in moto che lo stesso Tom Cruise ha realizzato nei suoi molti film d'azione? Del resto, anche quando andò ospite a Top Gear mise su due ruote la ''Reasonably Priced Car'', terrorizzando i produttori della BBC: anche per lui superarsi ogni volta sta diventando difficile.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/06/2023